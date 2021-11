FPÖ – Kickl kündigt Corona-Demonstration für Freiheit, Menschenwürde, Gesundheit und gegen Diskriminierung und Zwang an

Juristen arbeiten an Klagen und Anzeigen gegen dieses 3- und 2G-Zwangsregime von ÖVP und Grünen

Wien (OTS) - „Diese türkis-grüne Regierung hat in allen Bereichen mit ihrem Corona-Diktat den Bogen mehr als überspannt – und das in allen Bereichen. Die geimpften und ungeimpften Menschen, die Genesenen und die Gesunden – alle wurden von der Regierung betrogen. Alle Altersgruppen in Österreich - vom Baby bis zu den Großeltern – sind in irgendeiner Form Opfer dieses Irrsinns. In Wahrheit sind schon alle gesellschaftlichen Bereiche von der gezielten Spaltung durch die Regierung, die weiterhin eine falsche Strategie verfolgt, betroffen“, erklärte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl. Er kündigte an, dass die Freiheitlichen eine große Demonstration für Freiheit, Menschenwürde, Gesundheit und das Recht auf ein Leben ohne Diskriminierung und Zwang planen.

„Darüber hinaus arbeiten derzeit unsere Juristen an Klagen und Anzeigen gegen dieses 3- und 2G-Zwangsregime von ÖVP und Grünen. Dieses Vorgehen umfasst das Arbeitsrecht, die Patientenrechte, die Grund- und Freiheitsrechte sowie die Höchstgerichte. Auch im Parlament werden wir noch stärkeren Widerstand gegen diesen türkis-grünen Corona-Wahnsinn leisten. Wir lassen nicht locker! Jeder ist eingeladen, uns dabei tatkräftig zu unterstützen, damit man uns dort hört, wo jetzt diese grausamen Entscheidungen getroffen werden“, betonte Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at