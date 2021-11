COVID CARE - Mobile Covid Tests in ganz Österreich!

Ein Wiener Start-up bringt den Test zu den Menschen - in Unternehmen und nachhause.

Nicht die Menschen zum Test, sondern den Test zu den Menschen bringen! " Benedikt Ebner & Laurids Hadler, Gründer von COVID CARE

Wien (OTS) - Seit 1. November 2021 gilt österreichweit die 3G-Regel am Arbeitsplatz! MitarbeiterInnen dürfen ab sofort nur noch mit einem gültigen 3G-Nachweis ihren Arbeitsplatz aufsuchen. Für die Einhaltung der 3G-Regel am Arbeitsplatz sind die MitarbeiterInnen und ArbeitgeberInnen verantwortlich. Halten sie die Vorgaben nicht ein, sind hohe Strafen vorgesehen.



COVID CARE hat die Lösung!



Die beiden engagierten Wiener Jungunternehmer Benedikt Ebner und Laurids Hadler hatten eine innovative Idee: "Nicht die Menschen zum Test, sondern den Test zu den Menschen bringen! " Mit ihren Sanitäter-Teams fahren sie seither zu Unternehmen und Privatpersonen in ganz Österreich und bieten - in Partnerschaft mit der Wiener Ordination Dr. Stokreiter-Ebner und dem Labor Dr. Mustafa - vor Ort SARS-COV2-Tests an, womit sie maßgeblich gegen die Ausbreitung des Virus beitragen.

Damit ist 3G am Arbeitsplatz kein Problem mehr!

COVID CARE organisiert die Vermittlung zur Abnahme und Auswertung von SARS-COVID-2 PCR Tests und Antigen Schnelltests, dh kümmert sich um die Vor- und Nachbereitung von virologischen Testungen an Menschen im Auftrag von Unternehmen sowie für Privatpersonen im eigenen Haushalt. Darüber hinaus ist COVID CARE das erste Unternehmen in Österreich, das mobile Antikörper-Schnelltests anbietet!

