Montags-Kundgebungen: In Döbling fehlen dringend Radwege

Keine Spur vom Radweg Krottenbachstraße - Döblinger Radfahrende machen im montäglichen Frühverkehr auf die Säumigkeit der Politik aufmerksam.

Wien/Döbling (OTS) - Jeden Tag machen sich hunderte Menschen aus Döbling mit dem Rad auf den Weg zur Arbeit, doch heute Früh war etwas anders: Eine Gruppe fuhr gemeinsam entlang der Krottenbachstraße, ausgerüstet mit Abstandshaltern und Plakaten wie: „Für sicheres Radfahren in Döbling!“ „Radwege auf allen Hauptstraßen!“ „Radweg Krottenbachstraße jetzt!“ Nach dem Start um 07:30 radelten die Döblinger*innen mehrmals die Krottenbachstraße ab. Der unveränderte tägliche morgendliche KFZ-Stau stadteinwärts ermöglichte den Autofahrenden, die Plakate „in Ruhe“ zu lesen. Wo bleibt der Radweg Krottenbachstraße als Alternative zum Autostau?

Auf Missstände aufmerksam machen

Seit 30 Jahren ist der Radweg Krottenbachstraße „in Planung", aber es gibt noch immer keinen. Hier ein Video des heutigen Zustands.

28.000 Menschen im Grätzel würden von einer Umgestaltung der Krottenbachstraße profitieren.

Trotz Petition „Radweg Krottenbachstraße jetzt“ mit 2.250 Unterschriften im Mai gibt es im Rathaus keine Eile bei der Umsetzung.

Trotz Rad-Demo im Juni mit 250 Teilnehmer*innen gibt es in der Bezirksvorstehung keine breite Initiative, um den in den letzten Jahrzehnten in Döbling massiv vernachlässigten Radverkehr endlich zu fördern.

Döbling ist bei sicheren Radwegen und geöffneten Einbahnen Schlusslicht von allen Bezirken Wiens.

Verkehrsstadträtin und Bezirksvorstehung sind säumig

Der Bau des Radwegs Krottenbachstraße liegt in der Verantwortung von Verkehrsstadträtin Ulli Sima. Für den Bau eines solchen gibt es einen gültigen Beschluss der Bezirksvertretung Döblings. Wir fordern Verkehrsstadträtin Ulli Sima auf, den baulich getrennten und durchgängigen Radweg in beide Richtungen in der Krottenbachstraße jetzt endlich im Detail zu planen und bis 2023 umzusetzen. Wir fordern die Bezirksvorstehung Döblings auf, Investitionen für Verkehrssicherheit für Fußgänger, die Beschleunigung des 35A, eine faire Raumaufteilung und Klimaschutz in unserem Bezirk nicht länger zu blockieren.

Montag 22. und 29.11. starten weitere Rad-Kundgebungen in der Krottenbachstraße

Pünktlich um 7:30 wird an den beiden letzten Montagen im November mit Rad-Kundgebungen auf diese Missstände in Döbling hingewiesen. Denn auf keiner einzigen Hauptstraße in Döbling gibt es einen sicheren durchgängigen Radweg für die Fahrten zur Arbeit, Schule oder zum Einkaufen. 07:30 Treffpunkt am Beginn der Krottenbachstraße in der Obersteinergasse, 07:35 Start stadtauswärts, 07:50 Busumkehre Glanzing und Fahrt stadteinwärts, 08:00 Wendepunkt bei der Post (Flotowgasse) und Fahrt stadtauswärts nach 08:10 Busumkehre Glanzing und Fahrt stadteinwärts. Einstieg entlang der Strecke jederzeit möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Radeln in Döbling

wien19 @ radlobby.at

Fotos sh. https://radeln.wien