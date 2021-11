WK Wien: Scooter-Ordner - Drei Anbieter einigen sich auf Zusammenarbeit

WK Wien-Bezirksobmann Steup lud zum Gespräch: Lime, Bird und Link verständigten sich auf den gemeinsamen Einsatz von Scooter-Ordnern in Wien. Das ist einmalig in Europa.

Wien (OTS) - Ende Mai startete der Leihscooter-Anbieter Lime in Wien in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Wien ein erfolgreiches Pilotprojekt. Ein E-Scooter-Ordner sorgt seitdem im 1. Bezirk dafür, dass Scooter an den richtigen Orten abgestellt werden. Bei Bedarf erklärt er Nutzern die Handhabung und die Einsatz-Regeln. Das Projekt brachte sehr gute Ergebnisse. „Ich habe daher die in Wien vertretenen Scooter zu einem Runden Tisch eingeladen, um eine Zusammenarbeit beim Ordnerdienst anzuregen“, erklärt Dieter Steup, Bezirksobmann der WK Wien für den 1. Bezirk. Das Ergebnis dieses Runden Tisches ist nun eine gemeinsame Ausweitung dieses Anbieterservices durch Lime, Bird und Link. „Wien ist die erste europäische Stadt, in der eine derartige Zusammenarbeit begonnen wird. Das Beispiel sollte Schule machen“, sagt Steup. Start ist diese Woche.

Aufmerksam machen hilft

„Dass sich drei der großen Mitbewerber geeinigt haben, freut mich sehr. Es ist für alle ein Gewinn – für die Bevölkerung, die Wirtschaftstreibenden vor Ort sowie die Scooter-Anbieter. Denn es geht hier auch um Sicherheit. Ich hoffe, dass die Nutzer, sensibilisiert durch die Ordner, die Regeln verstärkt einhalten. Und ich bin zuversichtlich, dass es immer besser wird, je öfter man darauf aufmerksam macht.“

Statements der E-Scooter-Anbieter:

Jashar Seyfi, Regional General Manager von Lime:

„Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind – für ein gutes Miteinander in der Stadt mit nachhaltiger Mobilität.“

Deniz Ertin, Manager Städtepartnerschaften bei Bird: „Wir freuen uns über die Einigung, eine Win-Win-Situation für alle in der Stadt und uns als Anbieter für Mikromobilität. Mit den Scooter-Ordnern zeigen wir Verantwortung und versuchen für rücksichtsvolles Parken zu sensibilisieren. Dies wird sicher nicht der letzte Schritt von Bird für die sichere Nutzung von E-Scootern in Wien sein, das kann ich heute schon sagen. Wie alle anderen Anbieter auch, arbeiten wir bei Bird an neuen Innovationen für die nachhaltige Mobilität in unseren Städten und mehr Sicherheit im Straßenverkehr."

Laurenz Vavrovsky, General Manager Austria von Link: „Um die Akzeptanz von innovativen Mobilitätslösungen zu erhöhen, bedarf es gemeinsamer Lösungen und konstruktiver Zusammenarbeit. Das haben wir mit diesem Projekt erreicht und das freut uns von Link besonders."

Zeitliche und räumliche Ausweitung des Ordner-Dienstes

Die drei Anbieter Lime, Bird und Link haben in Abstimmung mit WK Wien-Bezirksobmann Steup nun konkret folgendes vereinbart:

Es wird eine gemeinsame Ordner-Gruppe eingerichtet, die in Wien verstärkt unterwegs ist. Sie besteht aus 2 Personen, die 4x pro Woche ganztägig unterwegs sind, verstärkt an den Wochenenden. Ihr Einsatzgebiet umfasst den 1. Bezirk, die Mariahilfer Straße, den Donaukanal, den Praterstern und den Spittelberg.

Darüber hinaus werden die Anbieter besondere Hotspots identifizieren und die Ordner dort verstärkt einsetzen.

Die Kosten dafür tragen die Anbieter gemeinsam. Die Aufgaben der Ordner sind: Falsch abgestellte E-Scooter einsammeln, auf eine falsche Handhabung und falsches Fahren (etwa am Gehweg) aufmerksam machen und die Nutzer aufklären.

