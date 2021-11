Raab/Faßmann: Mittel für Schulbuchaktion werden erneut erhöht – weitere Stärkung des digitalen Angebots

Familienministerin Raab: Neues Budget bringt weitere 6 Millionen Euro für Schulbücher – Bildungsminister Faßmann: Immer höherer Stellenwert des digitalen Schulbuchs

Wien (OTS) - Im neuen Budget werden die finanziellen Mittel für die Schulbücher nach der Erhöhung im letzten Jahr ein weiteres Mal deutlich aufgestockt. Konkret wird das Budget für die Schulbuchaktion für das kommende Schuljahr um 6 Millionen Euro angehoben – insgesamt werden aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) 130,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, wie die zuständige Familien- und Jugendministerin Susanne Raab heute verkündet. „Bildung ist der Schlüssel für eine gute Zukunft für unsere Kinder und Jugendlichen. Daher gehören Investitionen in die Schulbildung zu den wichtigsten Maßnahmen überhaupt, um den jungen Menschen in unserem Land eine gute Zukunft zu ermöglichen“, sagt Raab.

Mit dem Budget 2022 wird somit die bereits im Schuljahr 2021/22 begonnene Erhöhung der finanziellen Mittel für Schulbücher fortgesetzt. Lag bei der Mittelaufstockung im letzten Jahr der Fokus auf der Einführung einer Preisstruktur für E-Books Plus und auf Material für die Sekundarstufe II, also Berufsschulen, Polytechnische Schulen, AHS-Oberstufen und BMHS, so sollen im Schuljahr 2022/23 die zusätzlichen 6 Millionen Euro für Schulbücher in der Sekundarstufe I verwendet werden.

Im Schuljahr 2021/22 wurden bisher von allen Schulen 8 Millionen Print-Schulbücher sowie in der Sekundarstufe I und II 1,3 Millionen E-Books Plus bestellt. Zusätzlich wurden 3,2 Millionen E-Books als Ergänzung zu Print-Schulbüchern mitgeliefert. „Die Schulbuchaktion ist eine wichtige finanzielle Stütze für Familien mit schulpflichtigen Kindern, mit der wir vermeiden wollen, dass Eltern mit hohen Kosten für die Schulbücher belastet werden. Daher freue ich mich sehr, dass uns auch für das kommende Schuljahr eine Budgeterhöhung gelungen ist“, betont Familienministerin Raab.

Ein weiterer Schwerpunkt der Budgeterhöhung liegt auf einem deutlichen Ausbau der digitalen Schulbücher. Bildungsminister Heinz Faßmann: „An den Schulen findet gerade eine digitale Revolution statt. Ab diesem Schuljahr stellen wir allen Schülerinnen und Schülern in der 5. und heuer auch in der 6. Schulstufe Laptops oder Tablets zur Verfügung. Es versteht sich daher von selbst, dass auch das digitale Schulbuch einen immer höheren Stellenwert bekommt. Deswegen freut es mich, dass die Budgeterhöhung insbesondere den interaktiven E-Books Plus zugutekommt.“

