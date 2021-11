Schindler mit neuer digitaler Kampagne: Make an Impact

Schindler präsentiert eine originelle Werbekampagne für seine innovativen digitalen Werbeprodukte. Im Fokus des kreativen Auftritts stehen die Schindler Digital Media Services.

Wien (OTS) - Seit Einführung der neuen modularen Aufzugsgeneration, wird die alltägliche Fahrt im Schindler Aufzug um das gewisse Etwas ergänzt. So kann dieser ab sofort ohne Weiteres als Werbe- und Infotainment-Plattform verwendet werden. Schindler verwandelt, dank der revolutionären Digital Media Services, sämtliche Aufzüge in Kommunikationsplattformen und bewegt Fahrgäste mit aufmerksamkeitsstarken Botschaften. Diese zukunftsweisenden Digital Out-of-Home (DooH) Produkte bieten bahnbrechende Möglichkeiten, um vor sowie im Aufzug zu werben, zu unterhalten und zu kommunizieren. Jetzt werden Botschaften bei garantierter Aufmerksamkeit ohne Impactverlust direkt im und vor dem Aufzug übermittelt.

Das Digital Media Services Portfolio

Das Portfolio der Schindler Digital Media Services (DMS) umfasst aktuell fünf wegweisende Produkte, mit denen einfach wie effizient geworben, unterhalten und informiert werden kann. Um die Wartezeit der Fahrgäste auf die Aufzugskabine perfekt nutzen zu können, hat Schindler die Ahead DoorShow entwickelt. Diese strahlt Infotainment und Werbung mittels eines Projektors direkt auf die Aufzugstüre. Der Schindler Ahead AdScreen, SmartMirror, MediaScreen sowie das Linea800 SmartTouch sind brillante Bildschirmlösungen für eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation in der Aufzugskabine.

Keine DooH Werbung erntet so viele neugierige Blicke, wie die vollflächigen Ads des Schindler Ahead AdScreens auf der Kabinenrückwand. In drei unterschiedlichen Größen (55, 65 und 75 Zoll) erreicht er spielend die volle Aufmerksamkeit sämtlicher Zielgruppen. Möchte man nicht auf die Spiegelfunktion verzichten, eignet sich der Schindler Ahead SmartMirror perfekt für Botschaften und Spiegelbild in einem. Für Gebäudenews, Wetter, Unterhaltsames und Informationen an der Kabinenseitenwand bietet sich der Schindler Ahead MediaScreen, eine 32 Zoll Bildschirmvariante direkt in Augenhöhe der Fahrgäste, an. Das Linea 800 SmartTouch besticht durch sein unverkennbares Glasdesign und seine multimediale Interaktion. Ein neuartiges – noch nie dagewesenes – visuelles und interaktives Erlebnis mit 3 Full HD-Bildschirmen im modern-verspiegelten Glasdesign beeindruckt alle Passagiere.

Die neuen Werbespots

Die neue Kampagne von Schindler fokussiert sich rein auf den digitalen Bereich und basiert auf zwei humoristisch fesselnden Werbevideos. Im Mittelpunkt stehen ein Hund bzw. eine Vase sowie der Impact, welcher mittels der Schindler Digital Media Services kreiert wird.

Wer hat den Hund herausgelassen?

Erleben Sie, wie die Schindler Digital Media Services das ganze Publikum mit einem hochmodernen Kommunikationssystem im Aufzug faszinieren, informieren und fesseln. Awareness dank der Vielzahl an Displays die auf eindrucksvolle Weise perfekt aufeinander abgestimmt sind. Wenn Sie also etwas zu sagen haben, wichtige Botschaften transportieren wollen, lassen Sie es Ihr Publikum wissen, wo und wann Sie wollen. Machen Sie Eindruck mit einem wirkungsstarken Auftritt: und ... bewegen Sie!

Und wer hat den Dieb hereingelassen?

Unser zweiter Kampagnenfilm zeigt die beeindruckende Wirkung der Digital Media Services von Schindler. Vor einer Sekunde fuhr hier noch ein unschuldiger Fahrgast im Aufzug. Augenblicklich schlägt das Herz dank neuer Informationen mit augenöffnender Kraft schneller. Die vertikalen Transportsysteme eines Gebäudes waren noch nie so spannend. Dabei ist es doch so einfach: Wenn Sie etwas wirklich bewegen wollen, dann einzig mit den digitalen Werbeprodukten von Schindler!

Make an Impact: Schaffen Sie hocheffektive Touchpoints

Die innovativen Schindler Digital Media Services erreichen das Publikum genau dort, wo es hinschaut. Aus Warten wird etwas Spannendes. Von Restaurantangeboten oder Wettervorhersagen über Unterhaltung bis hin zu internationalen Markenkampagnen – Sie sorgen für nahezu ungestörte Aufmerksamkeit. Die beiden ausgezeichneten und witzigen Spots veranschaulichen, das Awareness-Potential der digitalen Werbeprodukte in sämtlichen Momenten und Gebäudesegmenten. Es wird auf sympathische Weise dargelegt, wie ungeteilte Aufmerksamkeit unmittelbar Impact generiert. Im nächsten Jahr folgen weitere dynamische Spots, die eine Digitalisierung der Gebäudekommunikation auf Basis von emotionalen Überraschungseffekten im kommunikativen Fokus haben.

