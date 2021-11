Als Schüler wurde Landgraf zum Tode verurteilt. Erinnerungen des NS-Widerstandskämpfers "Die weiße Rose von Wien. Geboren 1924"

Dienstag,16.11.2021, Kundmanngasse 20, 1030 Wien, um 10 Uhr Pressekonferenz mit Buchpräsentation

Wien (OTS) - „Für eine bessere Welt“. Jugendliche im Widerstand gegen Hitler. Als 17-Jähriger wurde der österreichische Schüler Josef Landgraf wegen seiner Widerstandstätigkeit verraten, verhaftet, zum Tode verurteilt und 1943 begnadigt. Hrsg. Ilse Schneider

Wien – Als Schüler am Wiener Gymnasium Kundmanngasse 20,wollte Josef Landgraf die Welt vor dem Bösen, verkörpert durch Adolf Hitler, retten und begann zu dem Zweck im Frühjahr 1941 Flugzettel zu verfassen und in Wien zu verteilen. Einige Mitschüler schlossen sich Landgraf an, die Widerstandsaktivität weitete sich aus. Solange, bis der Schuldirektor einen Hinweis bekam und die Schüler bei der Gestapo anzeigte. Josef Landgraf wurde im August 1942 zum Tod verurteilt, 1943 jedoch begnadigt und bis 1945 im Jugendgefängnis Kaiserebersdorf gefangen gehalten. Er starb 2018 94-jährig in Wien und hinterließ Manuskripte mit seinen Aufzeichnungen. Ilse Schneider, die Herausgeberin, hat die umfangreichen Erinnerungen über seine Widerstandszeit, die er in mehr als 40 Jahren verfasst hat, systematisiert, vereinheitlicht und chronologisiert. Das Buch erscheint in der edition lex liszt 12, Oberwart. Der Historiker Oliver Rathkolb meint im Vorwort zum Buch, dass Josef Landgraf und seine Mitstreiter als Pendant zu Sophie und Hans Scholl und deren Münchner Gruppe „Die weiße Rose“ zu betrachten seien und das Buch eine „Leerstelle im öffentlichen Gedächtnis der österreichischen Gesellschaft schließen“ könnte.Bei der PK anwesend sind:

Dr. Friedrich Forsthuber, Präsident des Landesgerichts Wien

Dr. Gerhard Baumgartner, Direktor des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes

Mag. Georg Hamann, Historiker

Walter Landgraf, Sohn

Horst Horvath, Verlagsleiter edition lex liszt 12

