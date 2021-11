Zwei internationale Schauspielpreise für Günter Tolar

Wien (OTS) - Die österreichische Fernsehikone Günter Tolar (82) ist im November gleich zweimal als "Best Actor" bei renommierten internationalen Filmfestivals ausgezeichnet worden. Sowohl beim 10. Mallorca International Film Festival als auch beim 39. Sulmona International Film Festival ist damit seine bewegende Darstellung im Kurzfilm "FABIU" des Regisseurs Stefan Langthaler gewürdigt worden.

Der Film erzählt die Geschichte eines alten Mannes (Günter Tolar), der spät im Leben mit unterdrückten Begierden und verborgenen Sehnsüchten konfrontiert wird, als er sich in den ungarischen Pfleger (Kristóf Gellén) seiner schwerkranken Ehefrau (Birgit Stimmer) verliebt.

Der Film ist seit seiner Weltpremiere im Jänner 2020 im Rahmen des Filmfestivals Max Ophüls Preis zu 88 Filmfestivals in 28 Ländern eingeladen worden und hat 30 Auszeichnungen erhalten - darunter eine Special Mention beim größten und bedeutendsten Kurzfilmfestival der Welt dem Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand.

Weitere prestigeträchtige Auszeichnungen und Festivalteilnahmen u.a.: Palm Springs Shortfest, HollyShorts (Best International Film), Cleveland Int. Film Festival (Honorable Mention), Rhode Island Int. Film Festival (Alternative Spirit Award), Blaue Blume Award (Bester Film, Beste Regie), Festival Internacional de Cine de Huesca, Thomas Pluch Drehbuchpreis.



