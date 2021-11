20 Monate Bewegungsreduktion – Orthopäden schlagen Alarm

Einladung - Pressekonferenz Mo.,15.11.2021 im Cafe Museum, Bibliothek, Beginn 09:30 Uhr

Wien (OTS) - Stillstand und Bewegungsvermeidung als Risikofaktor für die Wirbelsäule

Referent und Gastgeber: Univ. Prof. Dr. Ronald Dorotka, Präsident des Berufsverbandes der Österreichischen Fachärzte für Orthopädie (BVdO)

Österreicher und Österreicherinnen haben sich seit Pandemiebeginn im Frühling 2020 weniger bewegt. Im Home-Office wurde der Küchentisch zum Schreibtisch und das Wohnzimmer zum Konferenzraum. Nicht immer auf ergonomischen Sitzgelegenheiten. Aber auch unsere Kinder lungerten im Home-Schooling lange am Sofa herum. Dazu kam ein allgemeiner Bewegungsmangel. Dabei waren schon vor der Pandemie fast 2 Millionen Menschen in unserem Land von Rückenschmerzen betroffen. Fachärzte und Fachärztinnen für Orthopädie bemerken seit Monaten ein Ansteigen von Patientinnen und Patienten mit Rückenschmerzen, darunter auch Kinder und Jugendliche. Diese Beobachtung wird auch durch internationale Studien unterstützt.

Der Berufsverband der Österreichischen Fachärzte für Orthopädie (BVdO) möchte deshalb anlässlich seiner am 20. November in Wien stattfindenden Jahrestagung auf dieses Problem aufmerksam machen. Es wird höchste Zeit, diesen Defiziten wieder mit mehr Bewegung entgegen zu treten. Eltern müssen dabei in vielen Fällen ihren Kindern mit eigenem gutem Beispiel vorangehen.

Anhaltende Beschwerden, bei Erwachsenen und Kindern, sollten auf jeden Fall auch fachärztlich abgeklärt werden. Versäumte Routineuntersuchungen bei Kindern sollten nachgeholt werden! Besonders wichtig ist die Abklärung von Wirbelsäulenverkrümmungen, Hüft- und Fußfehlstellungen.

Hauptthemen:

20 Monate Sofasurfen in der Pandemie - Homeoffice und Bewegungsdefizite.

Folge: Geringere Stimulanz der Muskeln, dadurch Auswirkungen auf Knochengesundheit, Beweglichkeit und Begünstigung der Osteoporose

Ergebnis: Rückenschmerzen und Vermeidungstendenzen

Aktuelle internationale Forschungsergebnisse zum Thema

Vorbeugung und Therapie: Diagnose und Therapie mit speziellen Bewegungsimpulse für die obere und untere Wirbelsäule

Jahrestagung 2021 – Schwerpunkt „neue Impulse zum Aufbau und Erhalt der Rückengesundheit“ im Palais Eschenbach, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien auf www.die-jahrestagung.at

„20 Monate Bewegungsreduktion – Orthopäden schlagen Alarm“

Stillstand und Bewegungsvermeidung als Risikofaktor für die Wirbelsäule





Datum: 15.11.2021, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Cafe Museum, Bibliothek

Operngasse 7, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.die-jahrestagung.at

Rückfragen & Kontakt:

Anmeldung: info @ communicationflow.com oder 01 4783722