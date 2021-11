Bauernbund: Starkes Signal für Präsident Huber bei LK-Wahl

Strasser/Köstinger/Totschnig: Bauernbund bleibt mit 46,3 Prozent klar stärkste Fraktion in Kärnten

Wien (OTS) - Der Bauernbund geht erneut als klarer Sieger bei der Kärntner Landwirtschaftskammerwahl hervor und bleibt weiterhin die bestimmende Kraft in Kärnten. Das Engagement des neuen Kärntner Landwirtschaftskammer-Präsidenten Siegfried Huber, der Vizepräsidentin Astrid Brunner und des Kärntner Bauernbund-Teams hat sich bezahlt gemacht. Trotz der schwierigen, Corona-bedingten Umstände konnten die Mitbewerber deutlich auf Distanz gehalten werden. Mit 46,3 Prozent nimmt der Kärntner Bauernbund erneut die Führungsposition in der Kärntner Landwirtschaftskammer ein.

Strasser: „18 von 36 Mandate sind starkes Signal für Präsident Huber“

Siegfried Huber erreicht 46,3 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen. Mit 18 Mandaten verteidigt der Bauernbund damit erneut die Spitzenposition in der Vollversammlung der Kärntner Landwirtschaftskammer.

„Herzliche Gratulation an Siegfried Huber und sein Bauernbund-Team zu dem erneut starken Ergebnis bei der Kärntner LK-Wahl. Siegfried Huber zeichnen seinen Einsatz für die Bäuerinnen und Bauern sowie eine umfassende Fachkompetenz aus. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der LK Kärnten und in der Sozialversicherung der Selbstständigen ist er die richtige Person an der Spitze, die den sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen in Kärnten begegnen kann. Huber als erfahrener Kommunalpolitiker sucht den Ausgleich, anstatt zu polarisieren – ein Kammerpräsident für alle Kärntner Bäuerinnen und Bauern. Mit Landesbäuerin Astrid Brunner als Vizepräsidentin haben die Bäuerinnen zudem eine starke und verlässliche Stimme in der Berufsvertretung“, so Bauernbund-Präsident Abg. z. NR DI Georg Strasser.

Köstinger: „Wahlergebnis bestätigt Arbeit des Bauernbundes“

In Kärnten wurde heute die neue Zusammensetzung der Landwirtschaftskammer gewählt. Der Kärntner Bauernbund mit Siegfried Huber an der Spitze wurde klar bestätigt. „Ich gratuliere Siegfried Huber zu diesem Ergebnis“, so Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. „Ehrliche Arbeit für die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern zahlt sich gerade in herausfordernden Zeiten aus. Bei seiner ersten Kandidatur hat Siegfried Huber mit seinem Team gezeigt, dass der Bauernbund die stärkste Kraft in Kärnten ist und bleibt. Die kontinuierliche Arbeit des Bauernbundes für die Bäuerinnen und Bauern wird geschätzt und mit diesem Ergebnis im Rücken kann die Zukunft der Bäuerinnen und Bauern weiter gestaltet werden. In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viel erreicht und diesen Weg werden wir weitergehen. Ich bin froh, dass wir mit dem Bauernbund und Siegfried Huber starke Partner in Kärnten haben, mit denen wir die Agrarpolitik weiterentwickeln und unsere bäuerlichen Familienbetriebe stärken können“, so Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger.

Totschnig: „Freuen uns auf erfolgreiche Zusammenarbeit“

„Ein aufrichtiges Dankeschön für ihren Einsatz gilt allen Funktionärinnen und Funktionären und dem Kärntner Bauernbund-Team mit Direktor Gerhard Koch. Mit ihrem engagierten Wahlkampf war es möglich, dass der Bauernbund bestimmende Kraft in Kärnten bleibt. Mit dem gestärkten Team des Kärntner Bauernbundes freuen wir uns über eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit. Mit Siegfried Huber und seinem Team haben wir auf Bundesebene verlässliche und starke Partner“, so Bauernbund-Direktor Mag. Norbert Totschnig.

