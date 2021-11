Moosbrugger: Konstruktive Kräfte bei LK Kärnten-Wahl klar bestätigt

Lebensgrundlagen für Bauernfamilien und Bevölkerung sicherstellen

Wien (OTS) - Der Präsident der LK Österreich, Josef Moosbrugger, gratuliert dem amtierenden LK Kärnten-Präsidenten und Spitzenkandidaten der stimmenstärksten Fraktion, Siegfried Huber, zum heutigen Ergebnis der dortigen Landwirtschaftskammer-Wahl: „Angesichts der enormen Herausforderungen ist es entscheidend, dass die Kärntner Bäuerinnen und Bauern die konstruktiven Kräfte ihrer Interessenvertretung klar an der Spitze bestätigt haben. Zukunftsorientierung, Stabilität und hohes Engagement für ‚mehr Wertschätzung und mehr Wertschöpfung‘ machen sich bezahlt und müssen in der Kammerarbeit weiterhin im Fokus stehen. Das ist nicht nur für die Bäuerinnen und Bauern entscheidend, sondern auch für die Versorgung der Gesamtbevölkerung mit Lebensmitteln, nachwachsenden Rohstoffen und Energie. Eine starke regionale Land- und Forstwirtschaft ist kein Luxus, sondern ein zentraler Sicherheitsfaktor der Zukunft.“

„Wir begrüßen die Pläne, in der konstituierenden Vollversammlung Astrid Brunner zur 1. Vizepräsidentin der LK Kärnten zu bestellen und somit die Bäuerinnen auch in der Landwirtschaftskammer-Führung deutlich aufzuwerten“, betont der LK Österreich-Präsident. „Mit Nachdruck möchte ich alle Fraktionen dazu aufrufen, jede einzelne Stimme als Verantwortung und Arbeitsauftrag im Sinne der Kärntner Bäuerinnen und Bauern wahrzunehmen“, fordert Moosbrugger. „Klima- und Corona-Krise, die Umsetzung der neuen Gemeinsamen EU-Agrarpolitik, die auseinanderklaffende Preis-Kosten-Schere usw. verlangen den bäuerlichen Familienbetrieben immer mehr ab. Das gilt auch für die Landwirtschaftskammer als ihre bäuerliche Interessenvertretung. Ich appelliere an alle künftigen Kammerrätinnen und -räte Kärntens, nach dem intensiven Wahlkampf wieder das Verbindende vor das Trennende zu stellen. Gemeinsam sind zukunftsweisende Lösungen zu erarbeiten und sowohl auf Landesebene, als auch in Abstimmung mit den anderen Fraktionen bzw. Ländern auf Bundesebene umzusetzen“, unterstreicht der LK Österreich-Präsident.

„Mit zielführenden Bildungs- und Beratungsangeboten und Bauern-Power in der Interessenvertretung wird der LK Kärnten weiterhin viel gelingen. Funktionäre und Mitarbeiter müssen alles daran setzen, ihren Mitgliedern gute Wegbereiter und -begleiter zu sein. Zentrale Lebensgrundlagen für Bauernfamilien, Kärnten und ganz Österreich müssen sichergestellt werden“, so Moosbrugger. (Schluss)





