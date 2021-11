Raab: Budget-Explosion bei Sozialhilfe in Wien durch Integrations-Versäumnisse

1,5 Milliarden Euro Budgetkosten für Mindestsicherungs-Bezieher in Wien - Integrationsministerin Susanne Raab kritisiert Integrationspolitik der Stadt Wien

Wien (OTS) - „Die Budget-Explosion bei der Sozialhilfe zeigt klar Wiens Versäumnisse in der Integration der vergangenen Jahre auf. Die Zahl der Sozialhilfe-Bezieher nimmt stetig zu, die Kosten dafür steigen Jahr für Jahr, aber Wien verabsäumt es weiter, die richtigen Maßnahmen zu treffen, sondern lässt am Rücken der Steuerzahler weiterhin falsch verstandene Toleranz walten“, so Raab.

„Wien ist weiter säumig, was die Umsetzung des Sozialhilfe-Grundgesetzes und der Deutschpflicht betrifft. Stattdessen wurde ein System geschaffen, in dem Zuwanderer über Jahre in der Sozialhilfe verharren und das zusätzlich ein Magnet für weitere Zuwanderung ist. Damit muss endlich Schluss sein - es muss sich auch in Wien wieder lohnen einer Arbeit nachzugehen!“, fordert Raab.

„Klar ist: Wien muss endlich seine Hausaufgaben erledigen und Integration auch einfordern. Integration muss mehr sein als der Zuzug ins Sozialsystem. Es geht nicht, dass die Steuerzahler dafür bezahlen müssen, dass Wien seit Jahren träumerische Integrationspolitik betreibt“, schließt Raab.

