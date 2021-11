Mitarbeiterin in Präsidentschaftskanzlei positiv gestestet – Bundespräsident führt Amtsgeschäfte in nächsten Tagen aus Homeoffice

Wien (OTS) - In der Präsidentschaftskanzlei wurde gestern Abend eine Mitarbeiterin aus der engeren Büroumgebung des Bundespräsidenten trotz zweimaliger Impfung positiv auf Corona getestet. Der dreifach geimpfte Bundespräsident wird seine Amtsgeschäfte in den nächsten Tagen aus dem Homeoffice führen und keine offiziellen Termine wahrnehmen. „Ich werde mich weiterhin regelmäßig testen lassen und wünsche meiner Mitarbeiterin und allen Covid-Erkrankten gute Besserung“, so Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at