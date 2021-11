GRÜNE – TERMINE

Vom 8. bis 14. November 2021

Wien (OTS) -



Montag, 8. November 2021

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt von 8. bis 12. November an der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow teil.

19:30 Uhr: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer verleiht gemeinsam mit Benedikt Föger (Hauptverband des österreichischen Buchhandels) und Renate Anderl (Arbeiterkammer) den Österreichischen Buchpreis 2021. Ort: Kasino am Schwarzenbergplatz, Schwarzenbergplatz 1, 1010 Wien.

Dienstag, 9. November 2021

16:00 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler nimmt an der Einweihung der "Shoah Namensmauern Gedenkstätte" teil. Ort: Ostarichipark, 1090 Wien.

16:00 Uhr: Meri Disoski, stellvertretende Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen, und Markus Koza, Sprecher der Grünen für Arbeit und Soziales, laden in Kooperation mit „FREDA – Die Grüne Zukunftsakademie zur Förderung politischer Bildung & Kultur“ zur Grünen Enquete „Viel beklatscht, schlecht bezahlt? Frauen, Arbeit & Corona“. Ort: Innenhof des Palais Epstein, Dr. Karl Renner-Ring 1, 1010 Wien.

Mittwoch, 10. November 2021

18:00 Uhr: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt an der Eröffnung der Buch Wien 2021 teil. Ort: Messe Wien, Halle D, Messeplatz 1, 1021 Wien.

Donnerstag, 11. November 2021

9:00 Uhr: Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler nimmt an der Eröffnungszeremonie „Global Conference on Football’s Role in Combating Antisemitism“ teil. Ort: Judenplatz, 1010 Wien.

10:50 Uhr: Vizekanzler und Sportminister Werner nimmt an der Konferenz „Global Conference on Football’s Role in Combating Antisemitism“ teil. Ort: Generali Arena, Horrplatz 1, 1100 Wien.

Freitag, 12. November 2021

15:00 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler nimmt gemeinsam mit Othmar Karas und Renate Anderl am Bürger*innendialog „Gemeinsam Europa gestalten“ teil. Ort: Arbeiterkammer Wien, Bildungszentrum. Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien. Anmeldung via: https://www.buergerforum-europa.at/create-europe/#events

19:00 Uhr: Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler nimmt am Tennisfinale des WTA-Turniers „Upper Austria Ladies Linz“ teil. Ort: TipsArena Linz, Ziegeleistraße 76, 4020 Linz.

Änderungen vorbehalten.



Rückfragen & Kontakt:

DIE GRÜNEN

presse @ gruene.at