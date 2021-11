Ludwig/Ruck: Green Check-App wird breit ausgerollt

Tool zur einfachen Überprüfung von Corona-Zertifikaten: Schnell, unkompliziert und kostenlos. Österreichweit einsetzbar

Wien (OTS) - Im Kampf gegen Corona und weitere Lockdowns ist die 3G-Regel nun auch auf Unternehmen ausgeweitet worden. Eine 2,5G-Regel steht bevor, wenn die Infektionszahlen weiter steigen. Die Green Check-App – entwickelt von der Österreichischen Sozialversicherung – bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, die notwendigen Zugangskontrollen durchzuführen.

„Green Check wurde über den Sommer in Wien intensiv getestet und weiterentwickelt. Das Tool steht nun auch für verschiedene Plattformen zur Verfügung. Vor allem für kleinere Unternehmen ist es notwendig, einfache Methoden der Zugangskontrolle anwenden zu können. Der Wirtschaft ist es wichtig, Kunden und Mitarbeitern einen sicheren Aufenthalt in den Unternehmen zu bieten. Mit Green Check kann das sehr leicht umgesetzt werden“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

„Die Pandemie und deren Auswirkungen stellen uns alle vor große Herausforderungen. Gleichzeitig haben wir bereits in den letzten Monaten bewiesen, dass wir diese auch gemeinsam bewältigen können“, so der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. „Wir beschreiten in Wien weiterhin den Weg der Sicherheit im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung. Durch die konsequente Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen tragen wir alle gemeinsam dazu bei, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Eine wichtige Unterstützung für Betriebe und Unternehmen bietet dabei nun auch der Green Check als digitale Lösung zur Überprüfung von Corona-Zertifikaten.“

Green Check wird nun auf Initiative der Wirtschaftskammer und der Stadt nach der Pilotphase von Wien ausgehend auf das gesamte Bundesgebiet ausgerollt.

Up to date



Die App kann auf jedem Smartphone betrieben werden und ist in den dementsprechenden Stores zum Download verfügbar. Die Gültigkeit von Corona-Zertifikaten kann damit sekundenschnell gecheckt werden. Basis ist – up to date - die jeweils gültige Verordnung. Green Check ist nun auch neben Smartphones für stationäre und mobile Scanner verfügbar. Welche Anwendung für wen passt, kann man mit dem Konfigurator auf der Website www.greenchecker.at herausfinden.

Die Software kann also breit eingesetzt werden. Sei es in der Gastronomie, auf Veranstaltungen oder beim Zutritt zu Unternehmen.

Green Check verarbeitet ein vorgelegtes Papierzertifikat mit QR-Code oder einen in digitaler Form vorgelegten QR-Code über einen vorhandenen Test-, Impf- und Genesungsnachweis. Grün bedeutet Eintritt möglich, Rot zeigt ein ungültiges Zertifikat an. Dabei werden keine Daten aufgezeichnet.

Die Anwendung läuft auf verschiedenen Geräten:

Mobile APP: Das Smartphone wird mit Hilfe der Kamera zum Scanner – geeignet für kleine Gewerbebetriebe, Friseure, Hotels, etc.

Scan Hub: ein 2D-Scanner, verbunden mit Laptop kann in kurzer Zeit viele Checks durchführen

Handheld Pro: ein standortunabhängiger Scanner mit Verbindung zum Internet – geeignet für große Gruppen z.B.: Gastgewerbebetriebe, Festivals, Stadien



Mehr Infos unter:

www.greenchecker.at

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Michael Vorauer – Presse und Newsroom

T. 01 51450 1476

E. michael.vorauer @ wkw.at

W. news/wko.at/wien