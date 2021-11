VP-Hörl: „Ministerin Köstinger sorgt für sicheren Wintertourismus“

Kritik der SPÖ-Tourismussprecherin geht völlig an der Realität vorbei

Wien (OTS) - „Bundesministerin Elisabeth Köstinger hat in den vergangenen Monaten alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, um in den kommenden Monaten für sicheren Wintertourismus zu sorgen. Die heute seitens der SPÖ-Tourismussprecherin Erasim geäußerte Kritik geht hingegen völlig an der Realität vorbei und zeigt, dass es der Sozialdemokratie offenbar mehr darum geht, ohne konkreten Grund die Bundesregierung schlechtzureden, als bei der bestmöglichen Bewältigung aller Herausforderungen rund um die Corona-Krise mitzuwirken. Dank der gemeinsamen Kraftanstrengung von Elisabeth Köstinger und der gesamten Bundesregierung wird es trotz steigender Infektionszahlen eine sichere und wirtschaftlich erfolgreiche Wintersaison geben. Dass uns das gelingen kann, hat die Politik, Hand in Hand mit der heimischen Wirtschaft, auch im vergangenen Sommer bewiesen“, betont der Tourismussprecher der neuen Volkspartei, Franz Hörl. "Strenge Regeln, sicherer Urlaub", ist die Devise, mit der sich die Branche auf den Winter vorbereitet. "Dass die SPÖ die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus - sowohl in der Wertschöpfung, als auch in der Schaffung von Arbeitsplätzen - nicht versteht, ist leider keine Neuigkeit, aber traurige Realität", so Hörl.

