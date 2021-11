Online-Übertragung PK Landestourismusreferentenkonferenz

Start des Livestreams um 12:00 Uhr aus dem Hotel Krallerhof in Leogang

Leogang (OTS) - Das Thema „Sichere Wintersaison in Zeiten der Corona-Pandemie“ steht im Mittelpunkt der Konferenz der Tourismusreferenten der österreichischen Bundesländer am 5. November im Krallerhof in Leogang (Salzburg/Pinzgau).

Über Ergebnisse wird anschließend beim Pressegespräch um 12.00 Uhr von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (Salzburg), Landeshauptmann Günther Platter (Tirol) und Bundesministerin Elisabeth Köstinger informiert.

Alle Interessierten können den Livestream auf der Website des Landes Salzburg www.salzburg.gv.at, auf facebook.com/LandSalzburg und via youtube.com/LandSalzburg verfolgen.

Teilnahme Pressekonferenz

An dieser Pressekonferenz können Redakteurinnen und Redakteure persönlich oder online teilnehmen. Hier alle Details zur Anmeldung.

Rückfragen & Kontakt:

Land Salzburg

Mag. Franz Wieser, MBA

Chefredakteur und Pressesprecher des Landes Salzburg

+43 662 8042-2156, +43 664/3943735

redaktion @ salzburg.gv.at

http://www.salzburg.gv.at