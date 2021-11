Bedenklicher Todesfall

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 04.11.2021, 08:15 Uhr

Vorfallsort: Wien

Sachverhalt: In den Morgenstunden des heutigen Tages fanden Mitarbeiter eines Spitals eine reglose Frau in einer Parkanlage am Gelände des Krankenhauses. Sie brachten sie in den Schockraum des Spitals, wo jedoch nur mehr der Tod festgestellt werden konnte. Bei der Toten handelt es sich um eine 31-jährige Frau, die in der Psychiatrie des Krankenhauses untergebracht und seit dem gestrigen Tag als abgängig gemeldet worden war. Da Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, wird der Leichnam in den nächsten Tagen obduziert.

