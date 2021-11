Pressegespräch am 5.11 Erste AM & WWF Österreich: "Weltklimakonferenz COP26: Hebel für Investments in den Klimaschutz?"

Wien (OTS) - Die Bewältigung der Folgen des Klimawandels und die Transformation zu einer grünen Wirtschaft werden die wichtigsten Themen für die Delegierten der Weltklimakonferenz sein.

Die Finanzierung der Ziele ist von entscheidender Bedeutung, um den Übergang zu Net-Zero-Emissionen zu beschleunigen und die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Der WWF und Erste Asset Management kooperieren nun erfolgreich seit 2006 im Bereich nachhaltiger Investments. Damit sind sie Pioniere in einem Bereich, der vor 15 Jahren noch eine Nische dargestellt hat.

Einladung zur Pressekonferenz:

Weltklimakonferenz COP26: Hebel für Investments in den Klimaschutz?

Am Freitag, 5. November 2021 um 10:00 Uhr

Vor Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Bei der Teilnahme vor Ort beachten Sie bitte, dass ein 2,5 G-Nachweis (geimpft, genesen oder PCR-getestet) notwendig ist.

Ihre Gesprächspartner:

Andrea JOHANIDES, Geschäftsführerin WWF Österreich

Geschäftsführerin WWF Österreich Heinz BEDNAR, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO), Erste AM





