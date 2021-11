Spende für krebskranke Kinder in Regensburg

THOMAS SABO unterstützt RTL-Spendenmarathon zum 15. Mal (FOTO)

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Auch in diesem Jahr unterstützt THOMAS SABO den RTL-Spendenmarathon mit dem Verkauf eines exklusiv designten Charity-Armbands. Der Erlös von rund 200.000 Euro geht an das Projekt der "Leukämiehilfe Ostbayern e. V." für den Bau eines Bewegungszentrums am Universitätsklinikum Regensburg für an Krebs erkrankte Kinder. Seit 1996 sendet der Fernsehsender RTL jährlich den RTL-Spendenmarathon, in dessen Rahmen für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." Gelder gesammelt werden, die zweckgebunden weltweit an Hilfsprojekte für Kinder verteilt werden.

Zum 15. Mal beteiligt sich THOMAS SABO unter dem Motto "Wir helfen Kindern" am RTL-Spendenmarathon und bietet seinen Kundinnen und Kunden am Charity-Tag ein besonderes Armband mit einem Tree of Love-Charm zum Kauf an. Das Schmuckstück ist auf 4400 Stück limitiert und wurde speziell für den RTL-Spendenmarathon entworfen: Der dreidimensional wirkende Charm-Anhänger aus handpoliertem 925er Sterlingsilber ist im ikonischen THOMAS SABO Tree of Love-Design mit einem funkelnden Herzen auf der Vorderseite und einer RTL-Gravur auf der Rückseite gestaltet. Inspiriert vom Lebensbaum als Symbol für Halt und Balance, setzt dieses einzigartige Armband ein Zeichen für mehr Solidarität mit benachteiligten Kindern. Die warmen und naturverbundenen Farbtöne der Beads aus runden Süßwasserzuchtperlen, Jaspis und imitiertem Malachit unterstreichen dazu passend die besondere Bedeutung des Schmuckstücks.

Unterstützt wird das Projekt der "Leukämiehilfe Ostbayern e. V.", die am Universitätsklinikum Regensburg ein Sport- und Bewegungszentrum bauen möchte. Kindern und Jugendlichen erhalten so Zugang zum Erfolgsprojekt "Fit for Cure", das onkologischen Rehasport, Gerätetraining, physiotherapeutische Sprechstunden und Yogakurse umfasst. Zusätzlich sollen Trainings speziell für Kinder und deren Geschwister angeboten werden. So können die Kinder während der intensiven Krebstherapie ihre körperliche Kraft erhalten, Spaß an der Bewegung haben und besser in den Alltag zurückfinden. Zudem beinhaltet die Ablenkung vom Klinikleben auch einen großen heilungsfördernden Aspekt.

"Für meine Familie und mich ist die Teilnahme am RTL-Spendenmarathon schon seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit. Wir möchten damit einen Beitrag zum Wohlergehen von Kindern leisten und ihnen eine Chance auf eine bessere Zukunft geben. Bei der 'Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.' wissen wir, dass die Spende stets dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird", so Firmengründer Thomas Sabo.

Das limitierte Charity-Armband ist exklusiv zum RTL-Spendenmarathon am 18. November 2021 bis 17.00 Uhr in den THOMAS SABO Stores in Deutschland und Österreich sowie ab 18.00 Uhr im Online-Shop unter www.thomassabo.com für 49,- Euro erhältlich. Der Erlös fließt an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.", die damit das Projekt der "Leukämiehilfe Ostbayern e. V." unterstützt.

Bildmaterial steht hier zum Download zur Verfügung: https://nextcloud.thomassabo.com/s/LXDAHDPmzZGKyYj

Mehr über die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." erfahren Sie hier: www.rtlwirhelfenkindern.de

Rückfragen & Kontakt:

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Andreas Freitag

Head of Global PR & Communications

Tel: +49 - (0)9123 - 9715 0

Mail: a.freitag @ thomassabo.com



THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Ludmilla Wilm

Junior PR Manager

Tel: +49 - (0)9123 - 9715 782

Mail: l.wilm @ thomassabo.com