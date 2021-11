Herausforderungen im Tourismus für die Wintersaison 2021 und das Jahr 2022

Herausforderungen im Tourismus für die Wintersaison 2021 und das Jahr 2022

WANN & WO

8.11. Salzburg Festsaal im Hotel IMLAUER & Bräu

9.11. Innsbruck Congress Innsbruck

10.11. Wien Tagungszentrum Schloss Schönbrunn

von 14 Uhr bis 17 Uhr

VORTRAGENDE

Mag. Richard Bauer (Tourismusberatung Richard Bauer) „Der neue Gast“

Dr. Oliver Fritz (Wirtschaftsforschungsinstitut Österreich) „Österreichs Tourismus in der COVID-Krise: Was war, was ist, was wird"

Christoph Guserl (Geschäftsführer Gebäudereinigungsakademie der Wiener Gebäudereiniger SchulungsGmbH und BetriebsGmbH) „Hygiene im Tourismus - von der Notwendigkeit zur Pflicht“

Martina Voith HFK (Hygienefachkraft) „Hygiene für den Gast - Sauber ist nicht immer ausreichend!“

UNKOSTENBEITRAG

EUR 149,- pro Person - ANMELDUNG auf der Webseite - https://viennastudies.com/news/f/zip

HINWEIS zu COVID-19

Zutritt zur Veranstaltung haben nur Geimpfte, Genesene oder Personen mit aktuellem PCR-Test (max. 48 Stunden ab Probenahme). Bitte bringen Sie Ihren Nachweis zur Veranstaltung mit und weisen Sie diesen unaufgefordert bei der Registrierung vor.

Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Furch-Tichler

ulrike.furch @ viennastudies.com