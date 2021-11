Wiener Polizeikalender 2022

Wien (OTS) - Dass in der Polizeiuniform Menschen mit vielen Talenten stecken, beweist der Wiener Polizeikalender 2022. Ganz nach dem Motto „Von Kollegen – Für Kollegen“ wurden die 12 Monatsbilder von Polizistinnen und Polizisten der Landespolizeidirektion Wien angefertigt. Und so schnappten sich etwa eine Notrufbeamtin, ein WEGA Beamter, ein Diensthundeführer die Kamera und hielten ihren ganz persönlichen Polizei-Moment in einem Bild fest. Dass Polizei auch mehr als ein Beruf ist bringt das Titelbild 2022 vom Fotografen Peter Berger klar zum Ausdruck. Es steht für die vielfältigen Möglichkeiten, die einem der Polizeiberuf bietet.

Präsentiert wurde der Kalender 2022 in kleinem, feinem Rahmen. Für die musikalische Untermalung sorgte wieder die Polizeimusik Wien, wobei sie dieses Jahr gesangliche Unterstützung von einer Polizistin des Stadtpolizeikommandos Meidling bekam. Der Landespolizeipräsident in Wien, Dr. Gerhard Pürstl, bedanke sich persönlich bei allen Mitwirkenden und freute sich über das Engagement sowie die Kreativität seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Kalender 2022 der Wiener Polizei ist bei der Polizeimusik Wien am Schlickplatz 6, 1090 Wien, oder online unter www.polizeimusik.at um € 15,- käuflich erhältlich.

