Verband Freier Rundfunk: Neun Nominierungen für den Radiopreis der Erwachsenenbildung

Wie in den vergangenen Jahren unterstreichen die vielen Nominierungen für den Radiopreis der Erwachsenenbildung die hohe Qualität der Freien Radios in Österreich.

Die Hälfte aller nominierten Beiträge kommt von den lokal verwurzelten Freien Radios! Einmal mehr zeigt sich so, dass die werbefreien Community Sender einen maßgeblichen Beitrag zu qualitätsvoller Medienvielfalt in Österreich leisten. Das muss sich jetzt endlich in einer angemessenen Förderung niederschlagen. Helga Schwarzwald, Geschäftsführerin des Verbandes Freier Rundfunk Österreich

Wien (OTS) - Ende Oktober hat eine Jury aus 128 Einreichungen insgesamt 18 Radio-Produktionen in den fünf Kategorien – Kultur, Dokumentation/Information, Gespräche/Debatten, Bildung (Eduard-Ploier-Preis) und der Kategorie Sendereihen/Themenschwerpunkte – für den 24. Radiopreis der Erwachsenenbildung nominiert. Helga Schwarzwald, Geschäftsführerin des Verbandes Freier Rundfunk Österreich: „Die Hälfte aller nominierten Beiträge kommt von den lokal verwurzelten Freien Radios! Einmal mehr zeigt sich so, dass die werbefreien Community Sender einen maßgeblichen Beitrag zu qualitätsvoller Medienvielfalt in Österreich leisten. Das muss sich jetzt endlich in einer angemessenen Förderung niederschlagen.“

Stark in fast allen Disziplinen

Folgende Beiträge der Freien Radios schafften unter die Nominierten:

Kategorie Kultur:

„Wenn die Mutter wüsste – Die Mutter als Figur in der schwulen Literatur (Teil 2)“, eine Sendung aus der Reihe „Berggasse 8“ von Veit Georg Schmidt und Peter Supp, ausgestrahlt bei Radio Orange 94.0

In der Kategorie „Dokumentation und Information“ schafften es gleich vier Beiträge der Freien Radios auf die Nominierungsliste:

Aus der Sendereihe „Vor Ort“ von Christian Aichmayr wurde der Beitrag „Anna Mayrs Buch ‚Die Elenden‘“. Dieser wurde vom Freien Rundfunk Oberösterreich und dem Freien Radio Salzkammergut ausgestrahlt

Der Beitrag „Instagrammability: Das neue Reisemotiv der jungen Generation“ vom Medienkolleg Ferrarischule Innsbruck unter der Leitung von Verena Gruber, ausgestrahlt von FREIRAD - Freies Radio Innsbruck

Die Produktionen von Radio Orange 94.0. „Kontrolle und Leistung – das optimierte Selbst und die verlorene Zukunft“ von Christoph Benkeser

„Essen als soziale Praxis“, von Veza Govorcin, auch ausgestrahlt von Radio Orange 94.0.

Kategorie Gespräche, Debatten

„Tontcho Nikov – Gemeinderat und Polizist im Interview“, aus der Sendereihe „Regionale Weltmusik“, gestaltet von Flo Schmiedecker und Tino Liangos, ausgestrahlt vom Campus & City Radio 94.4 St. Pölten.

Kategorie Sendereihen

„Neue Mobilität in Österreich? Ein Radio-Roadtrip gibt Antworten“, ein Themenschwerpunkt der 14 Freien Radios Österreichs.

„young realities“ unter der Leitung von Marina Wetzlmaier vom Freien Radio Oberösterreich.

„Heldinnen der Provinz – Inspirierende Frauen in ländlichen Regionen“, gestaltet von Magdalena Stammler und ausgestrahlt vom Freien Radio Salzkammergut.

Schwarzwald: „Trotz der geringen Mittel für die Freien Sender produzieren wir Jahr für Jahr Beiträge auf höchstem Niveau. Das zeigt sich auch, wenn wir die Nominierungen nur mit Ö1 und FM4 teilen. Im Rahmen der bestehenden Medienförderung wird unsere kontinuierliche Medienleistung viel zu wenig gewürdigt. Es braucht dringend eine Aufstockung des Fonds zur Förderung des nichtkommerziellen Rundfunks auf mindestens das Doppelte. Nur so kann die seit mehr als 20 Jahren geleistete kritische Medienbildung und echter Lokaljournalismus weiter ausgebaut werden.“

