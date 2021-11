L'enfant terrible! Die Weiße Trüffel

Der hochwertige Augenzeuge des Klimawandels

Wien (OTS) - Der Klimawandel ändert gerade die Regeln der Natürlichkeit sowie der Gesundheit von Lebensmitteln und die Weiße Qualitätstrüffel ist das Exzellenzbeispiel dafür. Unter allen existierenden Produkten in der Gastronomie bleibt die gute, hochwertige Weiße Trüffel unübertroffen.

Luca Miliffi, seit jeher Trüffel-Lover sowie größter Experte für diese Knolle in Österreich, ist der Meinung, dass „die Tuber magnatum Pico eine ätherische Wahrnehmung bei denjenigen auslöst, die die Trüffel so wie ich lieben. Diese entstammt nicht nur dem üblichen Geschmackssinn, der dabei bis zum Herzen gelangt, sondern auch der von ihrem Duft ausgelösten Freude. Ein so ausgeprägtes Gefühl der kulinarischen Lust, dass es auf lüsterne Weise leidenschaftlich wird und uns vor Glück staunen lässt.“

Die Trüffel ist ein intimes und reines Produkt. Sie sammelt und erzählt uns jede Geschmacksnote der Erde. Sie ruft bei unseren Sinnen die symbiotische Beziehung zwischen Menschen und Boden hervor, als wenn sie sich ineinander integrieren und gegenseitig ergänzen würden. Wenn sie aus sauberen und gesunden Gebieten stammt, ist die Trüffel für Menschen nährstoffreich und heilend. Aus diesem Grund zählt sie zu den Superfoods. Die Reinheit und die Biodynamik sind mit der Zärtlichkeit, Empfindlichkeit und Nachhaltigkeit dieses Produktes eng verbunden. Die Königin unserer Küche und Fahnenträgerin unserer Gebiete steht bei der Wahrnehmung des Klimawandels in erster Reihe.

Das Jahr 2021 war für die Weiße Trüffel eines der trockensten. Luca Miliffi beobachtet aufmerksam jede Saison und erzählt, dass die heurige Situation sich nur mit derjenigen von 2003 vergleichen lässt. Im Piemont haben die Niederschläge von Anfang Juni bis September gefehlt. Das Gebiet der Alta Langa erschien Anfang Oktober an bestimmten Punkten sogar wüstenartig. „Ich hatte im August bereits vorhergesagt, dass die Saison im Oktober eine der schlechtesten der letzten Jahre gewesen wäre – sowohl qualitativ als auch quantitativ. Ich habe weiterhin bis September/Oktober wöchentlich die Gebiete überprüft und prognostiziert, dass wir im November zwar wenig Ernte gehabt hätten, die Qualität aber dafür gekommen wäre. Und endlich ist sie da!“

Wie eine Königin präsentiert sich die Weiße Qualitätstrüffel wieder in all ihrer Pracht, mit einem aufgrund der knappen Ernte deutlich höheren Preis im Vergleich zu den vorigen Jahren. Die Qualität ist aber exzellent. Luca Miliffi ist der Meinung, dass wir die Weiße Trüffel in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch in Österreich finden werden, und dies aufgrund des Klimawandels. Im Piemont wird sie vielleicht dafür immer seltener werden. Vor zwanzig Jahren wäre es undenkbar gewesen, die Schwarze Trüffel in Österreich zu ernten, aber heute ist das möglich. Auch die österreichische Trüffel und ihre Gebiete sollten durch entsprechende Gesetze geschützt werden. Aus diesem Grund gründet Herr Miliffi gerade einen Verein zu ihrer Wahrung.

Die Trüffel ist ein Zeuge der klimatischen Veränderungen. Dieses Wochenende fand in Alba eine Weltkonferenz über den Klimawandel statt, die sich mit weltweit berühmten Persönlichkeiten als Gäste rühmt. Beispiele dafür sind Luba Manolova, Business Group Leader von Microsoft 365, oder Norbert Niederkofler, 3-Sternekoch des Guide Michelin und Vertreter der ethischen Küche.

Luca Miliffi hat die Weiße Trüffel in seinem Blut und in seiner Seele. Aus diesem Grund unterstützt er dieses Produkt und erzählt davon mit stetiger Ehrlichkeit. Auch heuer wird er auf Trüffel-Tour sein, in deren Rahmen er allen Trüffel-Lovern wie ihm an den unten aufgelisteten Daten über die Welt der Weißen Trüffel berichten wird. Gleichzeitig halten die Social-Media-Kanäle von Luca Miliffi Trüffel-Lover am Laufenden:

https://www.facebook.com/TruffleLucaMiliffi

https://www.instagram.com/luca_miliffi_trueffel_lover/

Wenn wir die Sachen, die uns Freude schenken, auch wirklich lieben, dann müssen wir diese behüten und mit all unseren Kräften schützen. Nur so können wir die Integrität unserer Gebiete weiterhin garantieren und uns dadurch körperliche und seelische Gesundheit sichern.

Auch heuer eine gute Qualitätstrüffel an alle!

Il mercato del Tartufo di Thallern // Trüffelmarkt von Thallern

Die Trüffel erreicht die Hügel Niederösterreichs. Beginnend mit dem 29. Oktober wird an jedem Wochenende bis Dezember der Trüffelmarkt im Klostergasthaus Thallern stattfinden, wo man freitags und samstags im Rahmen eines gemütlichen Wochenendspazierganges die ausgezeichnete Weiße Trüffel kaufen kann.

Datum: 06.11.2021, 11:00 - 18:00 Uhr

Ort: Klostergasthaus Thallern

Thallern 2, 2352 Gumpoldskirchen, Österreich

Url: https://www.klostergasthaus-thallern.at/de/aktuelles-service/newsshow-ganslessen-und-trueffelmarkt-in-thallern

Tartufo Imperiale // Trüffel Pop-Up-Erlebnis im Restaurant Opus

Der Tuber magnatum Pico wird zum Tartufo Imperiale. In der fabelhaften Location des Hotel Imperial wird man im Restaurant Opus an drei Tagen ein ausgezeichnetes Trüffelmenü genießen können. Am Freitag, 5.11. mit der exklusiven Teilnahme von Luca Miliffi.

Datum: 05.11.2021, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Hotel Imperial

Kärntner Ring 16, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.restaurant-opus.at/our-menus

Vino e Tartufo // Trüffel und Wein

Robert und seine Frau Tracy vom Pub Klemo mit Tipps und Tricks rund um die Verbindung von Trüffel und Wein, um die Weiße Qualitätstrüffel mit den besten Elite-Weinen zu begleiten.

Datum: 11.11.2021, 17:00 - 20:00 Uhr

Ort: Pub Klemo

Margaretenstr. 61, 1050 Wien, Österreich

Url: https://www.pubklemo.com/

Tartufo al Lago // Trüffel am See

Auch heuer wird Luca Miliffi den unverwechselbaren Duft der Weißen Qualitätstrüffel in die atemberaubende Landschaft am Traunsee bringen. Am 20. November findet im Seehotel das Traunsee (Restaurant Bootshaus) und am 21. November im Symposion Hotel Post (Poststube 1327) der traditionelle Trüffelmarkt statt, der für zwei Tage alle Liebhaber dieses kostbaren Goldes der Erde anlockt.





Datum: 20.11.2021, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Seehotel Das Traunsee

Klosterplatz 4, 4801 Traunkirchen, Österreich

Url: https://www.dastraunsee.at/restaurant-bootshaus/herbstliches-trueffel-special

Pizza Magnatum

Pizza Magnatum, die Pizza der Großen, ist die weltweit erste Ausgabe der Pizza mit Weißer Trüffel. Mit Luca Miliffi und dem Meister Francesco Calò in der Enopizzeria Via Toledo.

Datum: 23.11.2021, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Enopizzeria Via Toledo

Laudongasse 13, 1080 Wien, Österreich

Url: https://viatoledo.at/de/

Tartufo in Stiria // Trüffel in der Steiermark

Die Weiße Trüffel des Piemonts erreicht die Steiermark! Im Rahmen eines Kurses, eines Marktes und einer unvergesslichen kulinarischen Erfahrung wird Geschwister Rauch die Weiße Trüffel von Luca Miliffi empfangen.

Datum: 26.11.2021, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Geschwister Rauch

Trautmannsdorf 6, 8343 Bad Gleichenberg, Österreich

Url: https://www.geschwister-rauch.at/events/artikel/das-grosse-trueffel-menue

Tartufo Urbano

Die Trüffel in der Stadt. Auch heuer wird das Restaurant von Marco Simonis zu einer zauberhaften Location für ein großartiges Trüffeldinner und eine spannende Trüffelsuche – am 3. Dezember im Bastei10. Mit der exklusiven Teilnahme des Trüffelexperten Luca Miliffi.

Datum: 03.12.2021, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Marco Simonis - Bastei 10

Dominikanerbastei 10, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.marcosimonis.com/events/

Trüffel & Fisch

Fisch und Trüffel – die schwierigste Kombination, die allerdings Andrea in der Küche und seine Frau Carmela im Saal perfekt meistern. Luca Miliffi wird dabei die Trüffel schneiden. Wie jedes Jahr ein unverzichtbares Event im Fischrestaurant Cucina Cipriano.

Datum: 10.12.2021, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: Cucina Cipriano

Aegidigasse 15, 1060 Wien, Österreich

Url: http://www.cucinacipriano.at/

Rückfragen & Kontakt:

Luca Miliffi, +436769108047, luca @ cibusitaly.it