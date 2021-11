Podiumsdiskussion – pro und contra Sterbehilfe

Wien (OTS) - Nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes im Dezember 2020 einigte sich die Bundesregierung vor kurzem auf einen Gesetzesentwurf, um Sterbehilfe – das heißt den assistierten Suizid – neu zu regeln.

Die Diskussion über die einzelnen Aspekte dieses sensiblen Themas ist damit aber nicht abgeebbt. Ganz im Gegenteil: Sowohl Befürworter als auch Kritiker führen ihre Argumente ins Treffen, und für viele (potenziell) Betroffene sind Fragen offen. In dieser Phase diskutieren Medizinethiker und Autor Andreas Klein sowie der Palliativmediziner Herbert Watzke bei einer Podiumsdiskussion der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) am 25.11.2021 über Sterbehilfe.

Wie viel und welche Hilfe soll es beim Sterben geben? Was bedeutet die neue Regelung im Detail? Welche Auswirkungen wird der Ansatz auf längere Sicht auf den Umgang mit schwer kranken Menschen haben?

Bei der Podiumsdiskussion mit Andreas Klein und Herbert Watzke – die prononciert unterschiedliche Sichtweisen einbringen – soll einem anspruchsvollen Diskurs Raum gegeben werden. Außerdem sollen Interessierte Gelegenheit haben, die zentralen Gesichtspunkte und Argumente kennenzulernen. Ausgangspunkt ist das Buch von Andreas Klein und Michael Halmich „Sterbehilfe / Suizidbeihilfe in Osterreich“.

Nähere Infos und Anmeldung unter https://www.oeggk.at/veranstaltungen, per Mail unter gesellschaft @ oeggk.at oder telefonisch unter T 01 996 80 92.



PODIUMSDISKUSSION „STERBEHILFE PRO UND CONTRA“

am Donnerstag, dem 25. November 2021, um 18:30 Uhr

in der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze,

Kärntner Straße 26/Eingang Marco-d‘Aviano-Gasse 1,

1010 Wien



mit Privatdozent Univ.-Lektor Dr. Andreas Klein, systemischer Theologe, Universitätslektor an der Universität Wien

und em. Univ.-Prof. Dr. Herbert Watzke, ehemaliger Leiter der Klinischen Abteilung für Palliativmedizin am AKH Wien



Der Eintritt ist frei.

Wegen möglicher Einschränkungen durch die herrschende Coronakrise ersucht die ÖGGK, vor dem Termin auf der Website oder per Telefon sicherzustellen, dass die Veranstaltung wie geplant stattfindet.

