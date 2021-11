„Bewusst gesund“ über Stoßwellentherapien und ihre Anwendungsgebiete

Außerdem am 6. November um 17.30 Uhr in ORF 2: Prof. Meryn informiert, was man gegen den sogenannten „Winterblues“ tun kann

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 6. November 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Stoßwellen – Impulse gegen Demenz

Ob Tennisarm, Fersensporn oder Kalkschulter – bei all diesen Beschwerden kann die Stoßwellentherapie zum Einsatz kommen. Mittels der hochenergetischen Druckwellen sollen die betroffenen Stellen besser durchblutet und so Heilungsprozesse in Gang gesetzt werden. Was vor 40 Jahren bei Nierensteinen zum ersten Mal eingesetzt wurde, wird mittlerweile breit erforscht. So zeigen Studien, dass die Stoßwellen auch bei Alzheimer ein vielversprechender Therapie-Ansatz sind. Gestaltung: Steffi Zupan.

Stoßwellen und ihre Anwendungsgebiete

Unfallchirurg Dr. Wolfgang Schaden beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit der Stoßwellentherapie. In „Bewusst gesund“ gibt er einen Überblick über die neuesten Forschungen – zum Beispiel bei Rückenmarksverletzungen – und die Wirkungsweise von Stoßwellen.

Colitis ulcerosa – wenn die Verdauung zur Qual wird

Verdauungsbeschwerden haben alle Menschen irgendwann in ihrem Leben. Dieses „irgendwann“ bedeutet für manche Patientinnen und Patienten mit Colitis ulcerosa „zu jeder Zeit“. Denn bei schweren Fällen dieser chronisch entzündlichen Dickdarmerkrankung ist das ganze Leben in Mitleidenschaft gezogen. Eine Heilung dieser Erkrankung ist derzeit nicht möglich, allerdings gibt es vielversprechende neue Therapien. So wurde einer Patientin in der Steiermark die Darmflora eines Spenders implantiert, seither braucht sie keine Medikamente mehr. Gestaltung: Christian Kugler.

Kraftnahrung – Kohl und Sauerkraut fürs Mikrobiom

Das Mikrobiom, auch als Darmflora bekannt, ist in den vergangenen Jahren in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, wie wichtig unser bakterielles Innenleben für unsere Gesundheit ist. Von Gewichtszunahme über Immunschwäche bis hin zu Depressionen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen – ein möglichst vielfältiges Mikrobiom spielt überall eine positive Rolle. Es gibt einige Nahrungsmittel, die die gesunden Darmbakterien besonders lieben, wie z. B. Kohl und Sauerkraut. Gestaltung: Christian Kugler.

Saisonale Depression

Der Herbst zeigt sich nicht immer von seiner goldenen Seite und spätestens ab November muss man in Österreich mit dickem Nebel rechnen. Trübe Tage – trübe Stimmung ist dann bei vielen angesagt. Zehn bis 15 Prozent aller Europäer/innen leiden während der dunklen Jahreszeit an einer Herbst-Winter-Depression und haben auf nichts mehr Lust. Über Auslöser und was kann man gegen den sogenannten „Winterblues“ sowohl vorbeugend als auch zur Behandlung tun kann, informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

