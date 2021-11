Ö1 live von der Verleihung des Österreichischen Buchpreises & der BUCH WIEN 2021

Wien (OTS) - Ö1 sendet die Verleihung des Österreichischen Buchpreises am Montag, den 8. November (19.30 Uhr) live aus dem Kasino am Schwarzenbergplatz in Wien. Außerdem finden heuer insgesamt vier Ö1-Sendungen auf der BUCH WIEN live vor Publikum statt: zwei Ausgaben von „Punkt eins“ (11. & 12.11.), das „Kulturjournal“ (11.11.) und das Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ (14.11.) mit dem Kabarettisten Klaus Eckel.

Die Verleihung des österreichischen Buchpreises am Montag, den 8. November (19.30 Uhr) im Kasino am Schwarzenbergplatz in Wien wird live in Ö1 gesendet. Die Jury wählte aus mehr als einhundert im Jahr 2021 neu erschienenen Büchern. Die Mitglieder des Burgtheaterensembles Dorothee Hartinger und Philipp Hauss präsentieren an diesem Abend die in die Endauswahl gekommenen Werke und ihre Autoren/innen. Neben dem „Österreichischen Buchpreis 2021“ wird auch ein Preis für ein literarisches Debüt vergeben. Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgt das Trio „David Helbock's Random/Control“.

Live auf der ORF-Bühne auf der BUCH WIEN 21 spricht Philipp Blom mit Ciani-Sophia Hoeder in „Punkt eins“ am Donnerstag, den 11. November (13.00 Uhr) über ihr Buch „Wut und Böse“, ein historischer und (pop)kultureller Abriss der weiblichen Wut. Im „Kulturjournal“ (17.09 Uhr) diskutieren Christine Scheucher und ihre Gäste aktuelle Themen des Literaturbetriebs. Am Freitag, den 12. November (13.00 Uhr) ist Aladin El-Mafaalani bei Marlene Nowotny zu Gast in „Punkt eins“ und spricht über sein Buch „Wozu Rassismus – Von der Erfindung der Menschenrassen bis zum rassismuskritischen Widerstand“.

Am Sonntag, den 14. November lädt das Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ (13.10 Uhr) zur schon traditionellen Live-Runde von der Messe (Publikumseinlass in den Veranstaltungsraum 1 im ersten Stock ist ab 12.15 Uhr – auch ohne BUCH WIEN-Eintrittsticket). Bernhard Fellinger gibt den Kandidat/innen Rätsel aus den Bereichen Literatur, Musik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft auf. Der Kabarettist Klaus Eckel wird in der Sendung zu Gast sein und sein erstes Buch „Aller Dings“ vorstellen, in dem er alltägliche Gegenstände, wie einen Kühlschrank, einen Rollkoffer, ein Bett oder eine Jogginghose aus ihrem Leben erzählen lässt. Unter allen Besucher/innen werden Bücher-Gutscheine und ein signiertes Exemplar von Klaus Eckels literarischem Debut verlost. Bewerbungen als Kandidat/in sind möglich unter https://oe1.orf.at/quiz/anmeldung. Ö1 Club-Mitglieder erhalten unter www.buchwien.at/ticket mit dem Code „oe1bw21“ den Vorverkaufs-Preis bis zum letzten Festivaltag. Mehr Informationen zum Programm von Österreich 1 sind abrufbar unter oe1.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at