Nächte der Philosophie 17.-19.11.2021

Bei den Nächten der Philosophie sprechen und performen Philosophinnen heuer wieder in Präsenz für ihr Publikum

Wien (OTS) - Schon seit 8 Jahren gibt es diese Veranstaltungreihe zur Philosophischen Praxis, organisiert von der Gesellschaft für angewandte Philosophie, heuer in Wien, Innsbruck, Graz und Online. Die Teilnehmerinnen treffen in Kaffehäusern und an anderen Veranstaltungsorten auf ihr reges Publikum, das in lebhafte Diskussionen verwickelt wird.



Gerade in Zeiten, wenn sich Gewohntes wandelt, ist Nachdenken und Reflektieren angesagt.

Eintritt ist frei! Interessierte kommen einfach hin oder melden sich per Email bei den Philosophinnen an, die Online Veranstaltungen machen. Die Informationen dazu gibt es in der FB Gruppe "Nächte der Philosophie", und auf der GAP Seite www.gap.or.at

Bitte beachten Sie die aktuellen Covid-19 Bestimmungen.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Leo Hemetsberger

Obmann der GAP

office @ philprax.at