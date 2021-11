Helena May: Get ready to Funk!

Zwei Abende voller Groove und Discokugeln in Wien

Wien (OTS/LCG) - Sweet, groovy, Soul: Die britische Sängerin Helena May, a.k.a. „Queen of Funk & Soul“, begeistert mit ihrem neuem Album „Funkalicious” und lässt auf das Exklusive Release-Event im Sass Club am 12. November 2021 ein erstes Konzert im Wiener WUK am 19. November 2021 folgen.

Österreich darf mit der britischen Sängerin Helena May eine großartige Soul-Musikerin willkommen heißen: In Großbritannien besang sie bereits große Hallen, der Brexit hat sie nach Wien getrieben. Jetzt erscheint auf Sheep Hill Records ihr erstes Album „Funkalicious“. Und das soll gefeiert werden – nach der Release-Party am 12. November 2021 im Sass Music Club mit dem Tourauftakt am 19. November 2021 im WUK Wien.

Bring the Funk to Vienna

Wien bietet May eine großartige Bühne für ihr Album-Debüt. Hand in Hand mit dem exklusiven Release des Albums am 19. November 2021 findet im WUK „The Big Funk Show“ statt. Hier feiert May gemeinsam mit zwölfköpfigem Orchester ihren Tourauftakt; die junge österreichische Soul & Funk-Band „Mashiko“ ist als Supporting Act im Gepäck, die ihrerseits die neue EP „To The Sky“ präsentieren.

Die elf Songs auf Mays Album feiern in Wien live Weltpremiere und laden mit stimmungsvollen Beats und soulvollen Vocals zum Tanzen ein. Wer es nicht erwarten kann: Mays neue Album „Funkalicious“ kann bereits vorbestellt werden und ist auf CD oder signiertem Vinyl verfügbar.

„It’s me, it’s mine, it’s funkalicious“

Mit einem Fuß immer noch in London, mit dem anderen und dem Herzen in Wien, hat sich May ganz bewusst für ihr zweites Zuhause als Ort für die Release-Party entschieden. Mit Songs wie: „Funkalicious“, „Sometimes“, „Struggle“ und auch mit ihren bewusst platzierten Sprachmemos auf dem Album, erzählt die Sängerin sehr Persönliches aus ihrem Leben: May reflektiert über Herausforderungen, Veränderungen, toxische Beziehungen und Herzschmerz. „Be brave, love life and you will glow true!“.

Mit „Funkalicious“ möchte May die Message nach außen tragen, dass man, auch wenn man dunkle Zeiten durchmacht, mit Mut, Selbstliebe und Stärke alles schaffen kann. Verbildlicht und verewigt hat sie all diese positiven Affirmationen in ihrem liebevoll „Birdie“ genannten Tattoo auf ihrem Arm und im Artwork von „Funkalicious“.

„Meine Texte und meine Musik sind ehrliche Reflektionen meiner Erfahrungen. Mit dem Album bin ich auf jeden Fall sehr mutig, aber ich möchte immer 100 Prozent ich sein. Jeder Song ist eine Helena-May-Story und auch ein Ausdruck von Individualität“ , so May.

Signature Sound

May hat sich ein Jahr lang für dieses Projekt vorbereitet, indem sie fast täglich Texte schrieb und an Dreharbeiten für Musikvideos teilgenommen hat. An ihrem Debutalbum „Funkalicious“ arbeiteten insgesamt 19 Musiker aus Österreich und Großbritannien. Diese musikalische Vielfalt hört man in jedem Song. Hier treffen poppige Beats auf groovy Tunes und eine einzigartig starke Stimme, die die May als weibliches Pendant zu Jamiroquai empfiehlt. Ein wunderbares Potpourri aus Elektro, Funk und Soul: Helenas Signature Sound.

Über Helena May

Die gebürtige Britin feierte bereits großen Erfolg auf europäischen Bühnen. Seit 2016 tritt sie unter anderem mit Redtenbacher’s Funkestra auf. Nun ist die Interpretin in Wien zuhause, wo sie auch in Zukunft Musik machen möchte. Ihre Vorliebe für Funk entbrannte, nachdem sie sich mit elf Jahren eine CD von Jamiroquai angehört hatte. In Wien, wo Helena ihre zweite Homebase gefunden hat, entstand das Album „Funkalicious“ (Sheep Hill Records), eingespielt von 19 österreichischen und britischen Musikern. Auf ihrem Album hat Helena Einflüsse aus Soul, Funk und Pop vereint und mit ihrer einzigartigen Stimme ihren Signature-Sound kreiert. Am 19. November 2021 wird das Album zum ersten Mal live zur Gänze gespielt. Eine powervolle Stimme, funky Grooves und eine Discokugel – einem bombastischen Album-Release steht nichts mehr im Weg.

Weitere Informationen auf helenamaymusic.com, Instagram und Facebook



