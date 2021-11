TVNOW heißt ab heute RTL+

Wien (OTS) - Die von der IP Österreich vermarktete Streamingplattform TVNOW heißt ab heute RTL+ und ist unter www.rtlplus.at aufrufbar.



Das neue Logo steht hier zum Download zur Verfügung.

Auf dem Weg zur führenden Entertainment-Marke geht RTL den nächsten Schritt. Mit dem Start von RTL+ am 4. November bündelt das Unternehmen sein umfangreiches Entertainment-Angebot aus TV und Streaming künftig unter Europas bekanntester Medienmarke – und präsentiert sich plattformübergreifend in einem einheitlichen, neuen Design.



Direkt zum Start baut RTL+ die Programmvielfalt dabei deutlich aus: mit hochkarätigen und aufwendigen Fiction-Produktionen in herausragender Besetzung vor und hinter der Kamera wie die Event-Serie „Sisi“ mit Dominique Devenport und Jannik Schümann in den Hauptrollen, die Drama-Serie „Faking Hitler“ mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu sowie das beim renommierten Serien-Festival „Canneseries“ nominierte Justizdrama „Ferdinand von Schirach – Glauben“ mit Peter Kurth und Narges Rashidi.



Im Rahmen seiner aktuellen Neupositionierung hat RTL erst kürzlich das On-Air-Design von insgesamt fünf TV-Sendern vereinheitlicht und präsentiert sich seither mit neuem und in der internationalen Medienlandschaft einzigartigen, dynamischen Multi-Color-Logo, welches für noch mehr Vielfalt, Inspiration und Haltung steht. Gleichzeitig bildet die neue RTL.com das zentrale Tor zur digitalen RTL-Welt mit sämtlichen Programm-, News- und Unternehmensangeboten unter einer Domain. Zudem wird RTL Deutschland weiter in attraktive Inhalte investieren.



Im Zuge der Umbenennung in RTL+ werden auch die Angebotspakete in RTL+ Free (kostenlos), RTL+ Premium (4,99 Euro) und RTL+ Premium Duo (7,99 Euro) angepasst, die Preise bleiben unverändert.

Rückfragen & Kontakt:

IP Österreich

Katharina Renner

PR & Kommunikation

katharina.renner @ ip.at