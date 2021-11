SP-Ludwig/Novak: „Wir für Dich. Heute mehr denn je!“ Die Kampagne der SPÖ Wien stellt sozialdemokratische Werte in den Mittelpunkt

Die SPÖ Wien ist die starke Kraft an der Seite der Wiener*innen und gibt auch in Krisenzeiten Stabilität und Sicherheit

Wien (OTS/SPW) - Unter dem Titel „Wir für Dich. Heute mehr denn je!“ startet die Wiener SPÖ heute ihre aktuelle Herbstkampagne. Das Motto ist ein Plädoyer für Zusammenhalt und Solidarität in unserer Gesellschaft sowie für eine Politik des Miteinanders, welche die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Gerade die vergangenen eineinhalb Jahre haben gezeigt, wie schnell sich Dinge verändern können. Dabei war die Situation für die Menschen in vielerlei Hinsicht von Unsicherheit geprägt: Zur Sorge um die Gesundheit kamen Ängste vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Unsicherheiten sowie Überbelastung durch die veränderte Situation. Die SPÖ Wien hat hier ganz gezielt von Tag eins an mit treffsicheren Maßnahmen entgegengesteuert und Wien gut durch die Krise gebracht. Eines wurde dabei besonders deutlich: Der sozialdemokratische Weg des sozialen Miteinanders, welcher in Wien seit vielen Jahrzehnten gelebt wird, hat sich einmal mehr bezahlt gemacht.

Über Jahre hinweg hat die Wiener Sozialdemokratie in allen Lebensbereichen ein tragfähiges und beständiges soziales Fundament geschaffen, welches Erschütterungen von außen standhält. So wird den Menschen Stabilität und ein positiver Blick auf die eigene Zukunft ermöglicht. „Gerade in schwierigen Zeiten offenbart sich, wie es um die soziale Gerechtigkeit tatsächlich bestellt ist: Ob sich die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert oder ob ein gutes Leben für alle gesichert bleibt, weil in der Vergangenheit die Voraussetzungen dafür geschaffen worden sind. Die SPÖ Wien steht hier ganz klar für Zweiteres“, betont SPÖ-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Denn es ist die soziale Gerechtigkeit, die Wien so besonders und zu einer der lebenswertesten Millionenstädte der Welt macht.

Für ein gutes Leben sind sichere Arbeitsplätze essenziell, wofür sich die Wiener Sozialdemokratie seit vielen Jahren – und in der Coronakrise ganz besonders – einsetzt. „Als Sozialdemokrat*innen kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz – in jedem Bereich und in allen Branchen“, betont Bürgermeister Dr. Michael Ludwig beim Kampagnenauftakt in Wien Floridsdorf. Großen Stellenwert hat in Wien traditionell auch leistbares Wohnen. In keiner anderen Stadt gibt es so viele Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen. „Das wollen wir auch in Zukunft beibehalten, sicherstellen und ausbauen, damit sich alle Menschen in Wien ihre Wohnung leisten können“, so der Bürgermeister weiter.

„Heute mehr denn je braucht es eine starke Sozialdemokratie, auf die man vertrauen kann“, unterstreicht auch SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA. Ein Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse in Deutschland zeigt, dass sich die Menschen die Rückkehr zu einer Politik des gegenseitigen Respekts und der Gerechtigkeit wünschen. „Als Sozialdemokrat*innen leben wir aktiv Solidarität, Respekt und Zusammenhalt. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und sein Team in der Wiener Stadtregierung stehen für Stabilität und eine Politik des sozialen Ausgleichs, die niemanden zurücklässt. Mehr denn je braucht es sichere, gut bezahlte Arbeitsplätze für alle, ein leistungsfähiges, öffentliches Gesundheitssystem, leistbare Wohnungen sowie beitragsfreie Kindergärten und Ganztagsschulen“, führt Barbara Novak weiter aus. „Dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein. Wir sind stolz auf den Wiener Weg der Solidarität und des Zusammenhalts!“, zeigt sich die Landesparteisekretärin kämpferisch.

Hinter dem „Wir“ stehen die vielen Menschen der sozialdemokratischen Bewegung, welche sozialdemokratische Werte nicht nur miteinander teilen, sondern diese auch jeden Tag leben. Ob in der Familie, in der Nachbarschaft oder im Bezirk leistet jede und jeder auf ganz persönliche Weise einen Beitrag zu einem guten Miteinander und zu einer solidarischen Gesellschaft. Die Beweggründe dafür sowie die große Vielfalt der Bewegung holt die aktuelle Herbstkampagne der SPÖ Wien vor den Vorhang. Denn genau das ist es, was die Sozialdemokratie ausmacht und stark macht. „Heute mehr denn je stehen wir gemeinsam für ein Wien der Vielfalt und Gerechtigkeit, in dem jeder einzelne Mensch ein gutes Leben führen kann“, so Ludwig und Novak abschließend.

Rechtzeitig zum Kampagnenstart informiert die Website https://machmit.spoe.wien/wir-fuer-dich über alle Eckpunkte und Mitmach-Aktionen der Kampagne. Auch das Café Mobil – die fahrbare Kaffee-Station der SPÖ Wien – tourt in den kommenden Wochen wieder durch die Wiener Bezirke und sorgt für direkten Dialog vor Ort.

Alle Fotos zum Kampagnenauftakt sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/3bA9oWb

