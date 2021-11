AVISO Pressegespräch COPD 11.11.2021

Welt-COPD-Tag 2021 – Erhebung zur Bekanntheit von COPD in Österreich

Wien (OTS) - Am 17. November 2021 ist Welt-COPD Tag. Ein Tag, an dem jedes Jahr das Bewusstsein für diese Lungenerkrankung geschaffen werden soll. Denn COPD ist die dritthäufigste Todesursache weltweit[1], in Österreich sind zwischen 400.000 und 800.000 Menschen davon betroffen.[2] Die Krankheit ist auch unter dem Synonym Raucherhusten bekannt – mehr als 80% der Betroffenen waren oder sind Raucher*innen. In Österreich, wo trotz Nichtraucherschutzgesetz noch immer jede*r Fünfte täglich zur Zigarette greift[3], ist es umso wichtiger, über die Gefahr COPD zu informieren. Auf Basis einer österreichweiten, repräsentativen Markforschung von SPECTRA wurde erhoben, wie bekannt COPD als Begriff bzw. Erkrankung unter der österreichischen Bevölkerung ist.

Führende COPD-Expert*innen beantworten beim Pressegespräch folgende Fragen:

Was sind die wesentlichsten Charakteristika von COPD, welche Risikofaktoren existieren und wie kann man sich davor schützen?

Was sind die aktuellen leitlinienbezogenen Behandlungs- & Therapiemöglichkeiten? Welche Empfehlungen existieren in Bezug auf COPD & COVID-19.

Wo bestehen Wissensdefizite innerhalb der österreichischen Bevölkerung und inwieweit kann das Bewusstsein für diese Krankheit gestärkt werden?

Welche Möglichkeiten gibt es für Betroffene und Angehörige im Bereich der Patienteninformation, Rehabilitation oder diversen Begleitmaßnahmen?

Die Plattform „Home Care Provider“ lädt Medienvertreter*Innen aus Laien- und Fachmedien herzlich ein, diese und weitere Fragen zu diskutieren.

Ihre Gesprächspartner*innen (alphabetische Reihung):

Mag.a Romana FORSTER-GARTLEHNER

Senior Researcher, SPECTRA Marktforschung Linz

Gundula KOBLMILLER, MSc.

Mitglied des Vorstandes der Österreichischen Lungenunion & Healthcare Consultant

Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang VALIPOUR

Leiter des Karl-Landsteiner-Instituts für Lungenforschung und Pneumologische Onkologie. Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie der Klinik Floridsdorf

Wo: APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien (vor Ort bzw. Livestream)

Wann: Donnerstag, 11.11.2021

Uhrzeit: 09:30 Uhr

Anmeldungen unter: presse@homecareprovider.at

Live-Stream ab 09:30 Uhr unter: https://events.streaming.at/copd-20211111

Hinweis: Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19-Bestimmungen ist die persönliche Anwesenheit nur nach vorhergehender Anmeldung & 2,5G-Nachweis möglich.

