Haubenkoch und TV-Star: Didi Maier präsentiert sein erstes Kochbuch

Rezepte für alle Lebenslagen, gesammelt in “Didi Maier - Cook your Life” / Alltagstaugliche, coole Wohlfühlküche / Erschienen im Trauner Verlag, ab sofort im Handel erhältlich

Salzburg/Linz (OTS) - Der österreichische Haubenkoch und TV-Star Didi Maier hat heute sein erstes Kochbuch mit dem Titel “Cook your Life” präsentiert. In seinem Café “The Bakery” im Salzburger Europark stellte der 37-jährige Koch-Shootingstar, der einem breiten Publikum aus TV-Sendungen wie “Kochgiganten” und “Starkoch DIDI Maier tischt auf” bekannt wurde, sein Erstlingswerk vor, in dem er auf mehr als 220 Seiten die Geheimnisse seiner alltagstauglichen Wohlfühlküche offenbart. Das neue Buch mit “Rezepten für alle Lebenssituationen” ist im Trauner Verlag erschienen und ab sofort im Handel sowie online auf www.trauner.at erhältlich >>



