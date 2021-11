Rudolfsheim-Fünfhaus: Angebot der Gratis-Corona-Tests nutzen

Wien (OTS) - Neben der Teststraße bei der Stadthalle und der Checkbox in der Goldschlagstraße 53–55 können im 15. Bezirk auch bei der Teststraße in der Felberstraße (gegenüber 108–110) kostenlose PCR-Gurgeltests durchgeführt werden. Diese hat täglich von Montag bis Sonntag von 6 bis 21 Uhr geöffnet.

„Neben der Impfung ist die Möglichkeit der regelmäßigen Testung im unmittelbaren Wohn- und Lebensumfeld der Menschen ein wichtiger Faktor zur Beseitigung der Pandemie“, weiß Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal. Daher sind niederschwellige Testangebote in ganz Wien verteilt zu finden, die dazu beitragen sollen, mögliche Infektionsketten früh zu erkennen und zu unterbinden. Gerade bei steigenden Infektionszahlen und einem höheren Risiko der Ansteckung sind regelmäßige Testungen dringend zu empfehlen.

In Rudolfsheim-Fünfhaus gibt es – neben den Apotheken – mit der Teststraße bei der Stadthalle, der Checkbox in der Goldschlagstraße 53–55 und der Teststraße in der Felberstraße (gegenüber 108–110) drei über den Bezirk gut verteilte Testmöglichkeiten der Stadt Wien.

Die Teststraße Felberstraße ist Montag bis Sonntag von 6 bis 21 Uhr geöffnet. Gerade auch wegen der langen Öffnungszeiten gibt es hier keine Wartezeiten und es wird um eine Terminreservierung online unter http://coronavirus.wien.gv.at/ oder unter der Telefonnummer 1450 gebeten. Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal: „Mir ist wichtig, dass alle Rudolfsheim-Fünfhauserinnen und Rudolfsheim-Fünfhauser ein Testangebot in der Nähe vorfinden können. Nutzen Sie daher bitte auch die Teststraßen, damit dieses Angebot auch erhalten bleiben kann!“

