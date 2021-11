ASFINAG: Digitale Jahresvignette 2022 ab 4. November 2021 im Mautshop und über die kostenlose App erhältlich

Zwei von drei Jahresvignetten bereits digital – Wichtig: Neue Vignette 2022 erst ab 1. Dezember 2021 gültig

Wien (OTS) - Die neue Digitale Vignette 2022 ist da: Ab morgen, 4. November 2021, ist im ASFINAG Mautshop sowie über die kostenlose App „Unterwegs“ die Digitale Jahresvignette für das kommende Jahr erhältlich. Darüber hinaus gibt es die Digitale Vignette auch bei Mautstellen, ÖAMTC, ARBÖ und ADAC sowie an ausgewählten Tankstellen und Trafiken. Aber Achtung: Die neue Digitale Jahresvignette 2022, auch wenn sie bereits morgen schon gekauft wird, ist erst ab dem 1. Dezember 2021 gültig. „Kontaktlos und somit in Zeiten von Corona sicher, jederzeit und von überall aus zu kaufen und optimale Übersicht in der Verwaltung: Die Digitale Vignette überzeugt mit ihren Vorteilen immer mehr Kundinnen und Kunden. Und der Trend geht weiter nach oben, mittlerweile setzen schon knapp zwei Drittel bei der Jahresvignette auf die digitale Vignettenform“, so Claudia Eder, Geschäftsführerin der ASFINAG Maut Service GmbH.

Der ASFINAG-Tipp: Beim Kauf der neuen Digitalen Vignette kann mit nur wenigen Klicks das Abo-Service aktiviert werden. Das heißt: Ganz einfach kann die Gültigkeit einer Jahresvignette automatisch verlängert werden. Die Vorteile: Kundinnen und Kunden versäumen keine Gültigkeitsfristen mehr, haben keinen Mehraufwand und erhalten so jedes Jahr automatisch und fristgerecht die Jahresvignette. Mehr als 150.000 Kundinnen und Kunden genießen bereits die Vorteile der automatischen Verlängerung im Abo-Service. Dieses Abo-Service gilt natürlich auch für Jahreskarten der Digitalen Streckenmaut.

62 Prozent aller Jahresvignetten mittlerweile digital

Die ASFINAG hat mittlerweile bereits mehr als 2,5 Millionen Digitale Jahresvignetten verkauft, knapp zwei Drittel der mehr als 4,1 Millionen abgesetzten Jahresvignetten sind also bereits digital.

Die Digitale Jahresvignette 2022 ist mit einfachen Schritten im ASFINAG Mautshop und über die ASFINAG App ab morgen erhältlich. Wichtig dabei: Kundinnen und Kunden müssen bis spätestens 13. November online eine Digitale Vignette erwerben, um sicherzugehen, dass diese auch ab 1. Dezember 2021 gültig ist. Der Grund dafür liegt in der Konsumentenschutzfrist bei Online-Käufen. Denn: Gemäß der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz können Kundinnen und Kunden vom Online-Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung zurücktreten – die Digitale Vignette ist deshalb erst 18 Tage nach dem Kauf gültig. Die Digitalen Zehn-Tages- und Zwei-Monats-Vignetten für 2022 sind bereits seit Oktober erhältlich.

