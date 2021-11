ÖAMTC: Digitale Vignette 2022 ab morgen an allen Stützpunkten des Mobilitätsclubs erhältlich

Stolperfallen beim Umgang mit digitaler Vignette kennen – Verkauf der Klebevignette startet am 18. November

Wien (OTS) - Die digitale Vignette für das Jahr 2022 ist ab morgen, 4. November 2021, an allen ÖAMTC-Stützpunkten und -Grenzstationen erhältlich. Mit der Registrierung des Kennzeichens entfällt das Kleben und Abkratzen. Im Falle eines Scheibenbruchs ist keine Ersatzvignette mehr nötig und Besitzer von Wechselkennzeichen benötigen nicht mehr für jedes Fahrzeug eine eigene Vignette. Kauft man eine digitale Vignette beim Mobilitätsclub, ist diese direkt nach dem Kauf gültig, weil die 18-tägige Rücktrittsfrist vor Beginn der Gültigkeit entfällt. Der Gültigkeitszeitraum der 2022er-Vignetten beginnt mit 1. Dezember 2021.

Beim Gebrauch der digitalen Vignette kommt es jedoch immer wieder zu Stolperfallen und ungewollten Ersatzmautforderungen – so wird beispielsweise des Öfteren eine Umregistrierung vergessen, wenn man den Wohnort gewechselt hat. "Die Änderung des Kennzeichens ist unbedingt der ASFINAG zu melden. Die Umschreibung der bestehenden digitalen Vignette kostet 18 Euro", sagt ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka.

Die Klebevignette wird ab 18. November an den Stützpunkten des Mobilitätsclubs erhältlich sein, diesmal in der Farbe Marille. Achtung: "Möchte man 'unter dem Jahr' von der Klebe- auf die digitale Vignette umsteigen, ist das kostenlos in nur zwei Fällen möglich: Bei Bruch der Windschutzscheibe oder im Falle eines Totalschadens", weiß die Juristin.

Jahrestarif für Pkw-Vignette 2022 liegt bei 93,80 Euro

Der Preis für die Vignette 2022 steigt heuer gemäß Verbraucherpreisindex um 1,4 Prozent. Die Gültigkeit beträgt wie immer 14 Monate, beginnend mit 1. Dezember 2021 und endend mit 31. Jänner 2023. Vignettenpflichtig sind alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen.

Die Preise für die Vignette 2022 im Überblick:

* Jahresvignette: 93,80 Euro für Pkw bzw. 37,20 Euro für Motorräder * Zwei-Monats-Vignette: 28,20 Euro für Pkw bzw. 14,10 Euro für Motorräder

* Zehn-Tages-Vignette: 9,60 Euro für Pkw bzw. 5,60 Euro für Motorräder

Alle Informationen rund um die Vignette 2022 gibt es auch online:

www.oeamtc.at/vignette. Wo der nächste ÖAMTC-Standort ist, findet man unter www.oeamtc.at/standorte.

