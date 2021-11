MCTV wählt Enghouse Networks und Broadpeak Solutions für ein erstklassiges Streaming-Erlebnis

Markham, Ontario und New York (ots/PRNewswire) - Vollständig verwaltete Lösung bietet MCTV mehr Kontrolle und gewährleistet Videostreams in hervorragender Qualität für Abonnenten auf jedem Bildschirm

Enghouse Networks, ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationstechnologie und IPTV-SaaS-Plattformlösungen, und Broadpeak®, ein führender Anbieter von Video-Streaming-Lösungen für Content-Provider und Pay-TV-Betreiber weltweit, gaben heute bekannt, dass sie ihre Kräfte bündeln, um den Video-Streaming-Service von MCTV, einem Kabelbetreiber mit Sitz in Ohio, zu optimieren.

MCTV setzt eine zukunftssichere Lösung von Broadpeak und Enghouse ein, um die hohe Qualität der Dienste für Abonnenten auf einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Fire TV und Android(TM)-Geräten, zu gewährleisten.

"Wir haben unsere bisherige Videoplattform durch eine Lösung von Broadpeak und Enghouse ersetzt, um die Zukunft unseres Videoproduktangebots weiter zu verbessern und zu stärken", sagte Katherine Gessner, Präsidentin von MCTV. "MCTV ist stolz auf die hervorragende Qualität seiner Sendungen und bietet seinen Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis. Indem wir die Expertise von Broadpeak in der Videobereitstellung mit einer hochwertigen Benutzererfahrung, die durch Enghouse ermöglicht wird, nutzen, stellen wir ein optimales Streaming-Erlebnis sicher."

MCTV wird das fortschrittliche CDN von Broadpeak, den BkM100 Video Delivery Manager, den BkS400 HTTP Video Cache Server und den BkS350 Origin Packager nutzen, um Live-, Catch-up TV-, NPVR- und VOD-Inhalte an MCTV Stream-Abonnenten zu liefern. Die Lösungen von Broadpeak sind in Enghouse EspialTV integriert, eine vollständig verwaltete IPTV-Lösung, die in der Cloud gehostet wird.

"Wir fühlen uns geehrt, dass MCTV Enghouse EspialTV für dieses Projekt ausgewählt hat, da wir in der Lage sind, herausragende Fernseherlebnisse zu liefern", so Mick McCluskey, Vice President, Product Management bei Enghouse Networks. "Enghouse ist dafür bekannt, dass es flexibel auf die Bedürfnisse der Betreiber eingeht. Unser Betriebs- und Bereitstellungsteam verfügt über ein umfassendes Verständnis der Videostreaming-Umgebung, das uns dabei helfen wird, MCTV eine hochflexible TV-Lösung mit einer kurzen Markteinführungszeit zu bieten."

Die CDN-Lösung von Broadpeak wird das QoE für MCTV Stream-Abonnenten deutlich verbessern. Mit dem BkM100 Video Delivery Mediator kann MCTV die Beliebtheit von Inhalten anhand von Nutzungsmustern kontinuierlich überwachen und beliebte Inhalte von den am besten geeigneten HTTP-Video-Cache-Servern bereitstellen, um die Kosten zu senken. MCTV wird den BkS350 Origin Packager von Broadpeak einsetzen, um Live-, zeitversetzte und VOD-Dienste sicher auf jedes Gerät zu übertragen. Die On-Demand-Paketierung auf der BkS350 wird den Bedarf von MCTV an Codierungs- und Speicherressourcen reduzieren und gleichzeitig eine hohe Durchsatzkapazität bieten, um die Kosteneinsparungen zu maximieren.

EspialTV bietet eine preisgekrönte Benutzererfahrung auf allen Geräten. Mit EspialTV kann MCTV die Benutzeroberfläche seines Video-Streaming-Dienstes leicht anpassen, um verschiedene Marktsegmente für Verbraucher und Unternehmen anzusprechen. Da es sich bei EspialTV um eine cloudbasierte SaaS-Lösung handelt, kann sie schnell und zu geringen Einstiegskosten bereitgestellt werden.

"Wir sind begeistert, dass MCTV Broadpeak gewählt hat, um seinen Video-Streaming-Service zu verbessern", sagte Jacques Le Mancq, CEO von Broadpeak. "Mit unserer fortschrittlichen CDN-Lösung kann MCTV ein erstklassiges Fernseherlebnis bieten, das eine hohe Qualität auf jedem Bildschirm gewährleistet und gleichzeitig die Effizienz der ABR-Bereitstellung erhöht."

Informationen zu Enghouse Networks

Enghouse Networks ist ein zuverlässiger globaler Anbieter von Telekommunikationstechnologie und -lösungen. Unser Ziel ist es, erfolgreich Lösungen zu liefern, die die digitale Transformation ermöglichen und letztlich eine vernetzte globale Gemeinschaft schaffen. Vom Edge bis zur Cloud ermöglichen unsere Anwendungen Kommunikations- und Medienunternehmen der nächsten Generation, Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden sowie Versorgungsunternehmen zuverlässig die Planung, das Design, das Engineering, die Überwachung, den Schutz und die Vereinfachung komplexer Netzwerke in einem herstellerunabhängigen 5G-, IoT-, Cloud-, KI-, NFV- und SDN-Ökosystem. Das Technologieportfolio von Enghouse Networks umfasst Lösungen für Netzwerkinfrastruktur, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) und digitale Transformation. Für weitere Informationen besuchen Sie www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks ist eine Geschäftseinheit von Enghouse Systems Ltd. in Markham, Ontario.

Informationen zu Broadpeak®

Broadpeak® entwickelt und fertigt Komponenten für die Bereitstellung von Videoinhalten für Inhaltsanbieter und Netzwerkdienstleister, die IPTV-, Kabel-, OTT- und mobile Dienste bereitstellen. Das Portfolio an Lösungen und Technologien ermöglicht die Bereitstellung von Filmen, Fernsehprogrammen und anderen Videoinhalten über verwaltete Netzwerke und das Internet für die Anzeige auf allen Arten von Geräten. Die Systeme und Dienste des Unternehmens helfen den Betreibern, ihren Marktanteil zu erhöhen und die Kundenbindung durch eine überragende Erlebnisqualität zu verbessern. Broadpeak unterstützt alle seine Kunden weltweit, von einfachen Installationen bis hin zu großen Übertragungssystemen mit Kapazitäten von mehreren Millionen gleichzeitiger Streams. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Cesson-Sevigne, Frankreich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.broadpeak.tv.

