ÖZIV Bundesverband mit neuem Präsidium

Außerordentlicher Verbandstag wählt Präsidium – Rudolf Kravanja neuer Präsident – 3 von 5 Vize-Präsident*innen sind Frauen

Österreichweit wollen wir den ÖZIV als ersten Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen etablieren. Dabei können wir auf unsere qualifizierten Mitarbeiter*innen im Bundesverband und unsere Funktionär*innen in den Landes- und Bezirksgruppen sowie in unseren Mitgliedsorganisationen zählen. Rudolf Kravanja, neu gewählter Präsident des ÖZIV Bundesverbands

Wien (OTS) - Nach dem tragischen Unfall-Tod des ÖZIV-Präsidenten Herbert Pichler Anfang April diesen Jahres wurde im Rahmen eines außerordentlichen Verbandstags ein neues Präsidium gewählt: Rudolf Kravanja, seit April bereits interimistischer und kooptierter Präsident, wurde nunmehr von den Delegierten aus ganz Österreich zum neuen Präsidenten des ÖZIV Bundesverbands gewählt.

Ihm zur Seite stehen fünf Vize-Präsident*innen: Valerie Clarke (Inclusion24), Margarete Brennsteiner-Köckerbauer (ÖZIV Salzburg), Roland Harrer (ÖZIV Steiermark), Karin Stöckler (ÖZIV Vorarlberg) und Manfred Seifert (ÖZIV Burgenland) – damit sind im Präsidium auch deutlich mehr Frauen als bisher vertreten. Dr. Klaus Voget bekleidet weiterhin die Funktion des Ehrenpräsidenten. Weiters gewählt wurden Michaela Kühnel (ÖZIV Niederösterreich) zur Kassierin und Florian Dungl (VALID Magazin) zum Kassierin-Stellvertreter. Zu Rechnungsprüfer*innen wurden Thomas-Jan Waller (ÖZIV Vorarlberg) und Margarete Bachinger (ÖZIV Niederösterreich) bestimmt.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen der Delegierten“, so der neue ÖZIV-Präsident Rudolf Kravanja, „Gemeinsam mit meinen Kolleg*innen im Präsidium, mit allen unseren Landes- und Mitgliedsorganisationen und mit ÖZIV-Geschäftsführer Gernot Reinthaler freue ich mich auf die vor uns liegenden Aufgaben. Unser Anliegen wird sein, die unter Herbert Pichler begonnenen Projekte in seinem Sinne weiter voranzutreiben und die Anliegen für Menschen mit Behinderungen bestmöglich zu vertreten. Österreichweit wollen wir den ÖZIV als ersten Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen etablieren. Dabei können wir auf unsere qualifizierten Mitarbeiter*innen im Bundesverband und unsere Funktionär*innen in den Landes- und Bezirksgruppen sowie in unseren Mitgliedsorganisationen zählen. “

Rudolf Kravanja ist seit 2012 Präsident des ÖZIV Kärnten, und war von 2012 bis 2019 Vizepräsident des ÖZIV Bundesverband, 2019 wurde er zum Generalsekretär des ÖZIV Bundesverbands gewählt und seit Mitte 2020 ist er für den ÖZIV Bundesverband als geschäftsführender Generalsekretär tätig. Weiteres ist er seit 2019 auch Obmann vom Verband der Querschnittgelähmten Österreichs. Im April 2021 wurde er vom ÖZIV-Präsidium als interimistischer und kooptierter Präsident eingesetzt.

Über den ÖZIV Bundesverband

Der ÖZIV ist ein seit 1962 tätiger Behindertenverein, dessen Mitgliedsorganisationen selbständige Vereine in den einzelnen Bundesländern sind. Der in Wien angesiedelte Bundesverband versteht sich als Interessenvertretung, die auch inklusive Angebote im Sinne der UN-Konvention umsetzt. Die rund 22.000 Mitglieder werden von Landes- und Bezirksorganisationen betreut, welche je nach regionalem Bedarf unterschiedliche Angebote haben. Der ÖZIV-Bundesverband setzt sich mit seinen Angeboten SUPPORT Coaching, Arbeitsassistenz und ACCESS für eine inklusive Gesellschaft ein. Diese Unterstützungsleistungen sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderungen nachhaltig verbessern.

Rückfragen & Kontakt:

ÖZIV Bundesverband

Mag. Hansjörg Nagelschmidt

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01 513 15 35-31

hansjoerg.nagelschmidt @ oeziv.org

http://www.oeziv.org