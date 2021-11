Christoph Wenisch und Marco Pogo zu Gast bei „Milborn“ – morgen um 21.15 Uhr auf PULS 24

Ärzte unter sich im PULS 24-Studio: Corinna Milborn begrüßt Christoph Wenisch, den Leiter der Infektiologie der Klinik Favoriten und den Politiker, Musiker und Arzt Marco Pogo

Wien (OTS) - Österreich steckt mitten in der vierten Corona-Welle: Seit Wochen steigen die Zahlen kontinuierlich an. Neben Ungeimpften infizieren sich immer mehr doppelt geimpfte Menschen – so genannte Impfdurchbrüche. Nun verlegen die ersten Bundesländer die dritte Teilimpfung nach vorn. Reicht das, um die vierte Welle in den Griff zu bekommen oder welche Maßnahmen braucht es dazu? Corina Milborn spricht mit Primar Christoph Wenisch über die Situation in den Krankenhäusern und wer jetzt besonders gefährdet ist.

Ebenfalls zu Gast ist der Musiker, Bezirksrat und Vorsitzende der Bierpartei, Marco Pogo. Der studierte Mediziner hat während der Pandemie als Impfarzt gearbeitet. Im Studio erzählt er von seinen Erfahrungen während der Impfaktion und wie man Menschen motivieren kann. Außerdem ist der Simmeringer Bezirksrat auch unter die Autoren gegangen. In seinem Buch „Gschichtn“ erzählt er ebendiese aus seinem bewegten Leben.

„Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch“ – Mittwoch, 3. November, um 21.15 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.

