Schreuder/Grüne bestürzt über plötzlichen Tod von Bundesrat Wolfgang Beer

Wien (OTS) - „Wolfgang Beer wird dem Bundesrat sehr fehlen. Er gehörte der Länderkammer seit 2007 an und brachte sich als geschätzter Politiker insbesondere für die Themen Sicherheit und Landesverteidigung ein. Ich werde Wolfgang Beer immer als engagierten Wiener und Favoritner in Erinnerung behalten“, zeigt sich der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundesrat, Marco Schreuder, bestürzt über den Tod des SPÖ-Bundesrat und Mitglied des SPÖ-Bezirksparteivorstands Favoriten, der am Wochenende im 63. Lebensjahr plötzlich verstorben ist.



„Unsere Anteilnahme gilt der Familie und den Angehörigen von Wolfgang Beer sowie der Sozialdemokratischen Fraktion, die ihren dienstältesten und hochgeschätzten Kollegen verloren hat“, betont Schreuder.



