SPÖ Wien trauert um Bundesrat Wolfgang Beer

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál tief betroffen über das plötzliche Ableben von Bundesrat Wolfgang Beer

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener Sozialdemokratie trauert um SPÖ-Bundesrat und Mitglied des SPÖ-Bezirksparteivorstands Favoriten Wolfgang Beer, der am Wochenende im 63. Lebensjahr plötzlich verstorben ist. „Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene hat sich Wolfgang Beer stets für Solidarität und sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft eingesetzt. Wolfgang Beer war ein engagierten Politiker, der die Werte unserer Bewegung sowohl beruflich wie auch privat aus vollster Überzeugung gelebt hat“, betont Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. „In seinem Amt als Bundesrat wirkte Wolfgang Beer über Bundesländer- und Bezirksgrenzen hinweg und war auf Bundesebene stets eine starke Stimme für die Interessen Wiens sowie auch für die seines Heimatbezirks Favoriten. Den sozialen Zusammenhalt, der in Wien gelebt wird, hat Wolfgang Beer aus vollem Herzen in die Bundespolitik getragen“, so der Bürgermeister. Tief betroffen zeigt sich auch die Vorsitzende der SPÖ Favoriten Vizebürgermeisterin und Stadträtin Kathrin Gaál: „Wir verlieren mit Wolfgang Beer einen warmherzigen, liebevollen und die Generationen verbindenden Menschen, der immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen hatte, diese ernst genommen und in seiner politischen Arbeit aufgegriffen hat. Wolfgang Beer war nicht nur aus tiefstem Herzen Sozialdemokrat, sondern auch langjähriger persönlicher Wegbegleiter im Bezirk. Sein viel zu früher Tod hinterlässt bei uns allen eine große Lücke“, so Kathrin Gaál. „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen“, so Ludwig und Gaál abschließend.(Schluss)



