GPA-Teiber: 3G braucht dringend Klarheit und ausreichend Testinfrastruktur

Ständiger Zickzack-Kurs verwirrt ArbeitnehmerInnen, mangelnde Testmöglichkeit erschwert Berufsausübung

Wien (OTS) - „Der ständige Zickzack-Kurs bezüglich der Corona-Maßnahmen am Arbeitsplatz sorgt für große Verwirrung bei vielen Beschäftigten“, sagt Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. Sie fordert einen klaren und transparenten Fahrplan sowie einen Ausbau der Testmöglichkeiten. ++++

„Während in manchen Bundesländern wie etwa Wien die Versorgung mit PCR-Tests durch Gurgeltests in Supermärkten gewährleistet wird, ist der Weg zum Test in anderen Regionen ein Spießroutenlauf. Wenn Beschäftigte am Montagmorgen getestet sein sollen, dann müssen Sie am Samstag unkompliziert die Möglichkeit zur PCR-Testung haben“, fordert Teiber.

„Wir haben prinzipiell Verständnis für Maßnahmen des Gesundheitsschutzes. Es muss aber gewährleistet sein, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihrer Arbeit nachgehen können. Undurchführbare Auflagen wie Testpflichten ohne Testmöglichkeiten darf es nicht geben. Die Bundesregierung muss hier ihrer Aufgabe nachkommen“, so die Gewerkschafterin.

„Noch bevor 3G am Arbeitsplatz eingeführt wurde, wurde schon wieder über 2,5G diskutiert. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwarten sich zurecht Sicherheit und Planbarkeit. Dazu muss die Bundesregierung für verschiedene Szenarien transparent Fahrpläne schaffen, nach denen sich die Beschäftigten richten können“, schließt Teiber.

