Angelobung der oberösterreichischen ÖVP-Bundesräte

Ein Mandat mehr für die ÖVP – drei neue und zwei bekannte Gesichter – künftig wieder Regierungsmehrheit im Bundesrat

Wien (OTS) - Morgen, Mittwoch, werden zu Beginn der Sondersitzung des Bundesrates die Bundesrätinnen und Bundesräte des Landes Oberösterreich angelobt. Danach werden sich Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Außenminister Michael Linhart den Bundesrätinnen und Bundesräten vorstellen.

Mit der Landtagswahl am 26. September 2021 hat die ÖVP im Bundesrat ein Mandat dazugewonnen. Somit werden morgen fünf Bundesratsmandatare der ÖVP angelobt – drei neue und zwei bereits bekannte Gesichter. Es sind dies Mag. Franz Ebner aus St. Marien, Johanna Miesenberger aus Pregarten, Barbara Tausch aus Freinberg, Alexandra Platzer aus Wels und DI Andrea Holzer aus Tarsdorf.

Dank des dazugewonnenen Bundesratsmandates haben die Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne nun auch in der Länderkammer wieder die Mehrheit. „Ich freue mich, dass unsere Bundesratsfraktion wächst und wir künftig noch effizienter für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land arbeiten dürfen!“, sagt der Fraktionsvorsitzende der ÖVP-Bundesräte, Karl Bader, und heißt die neuen ÖVP-Bundesrätinnen und -Bundesräte in der Fraktion herzlich willkommen. Für ihn, Klubobmann Sebastian Kurz und den 1. stv. Klubobmann August Wöginger ist es „eine gute Nachricht für unser Land, dass die Oppositionsparteien im Bundesrat nun keine Möglichkeit mehr haben, drängende Vorhaben, die bereits mehrheitlich im Nationalrat beschlossen wurden, hinauszuzögern.“

Die „Neuen“ im Kurzporträt:

Barbara Tausch, Jahrgang 1982, von Beruf Gemeindebedienstete und Standesbeamtin am Gemeindeamt Freinberg, ist ausgebildete Bibliothekarin. Sie war bis 2021 Landtagsabgeordnete zum OÖ Landtag und zieht jetzt in den Bundesrat ein. Tausch ist im ÖAAB und bei den ÖVP-Frauen engagiert.

Alexandra Platzer, Jahrgang 1986, ist ausgebildete Hotelfachfrau sowie Fachfrau für Gastronomie und Inhaberin eines Hotels und Restaurants in Wels. Hier ist sie auch Stadtparteiobfrau.

Franz Ebner, Jahrgang 1979, hat an der JKU Linz und an der Universität Valencia Wirtschaftswissenschaften studiert. Er ist selbständiger Landwirt und seit 2016 Landesgeschäftsführer des OÖ Seniorenbundes.

