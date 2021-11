ORF III am Mittwoch: Doku-Tripel zum Leben in Tirols Bergwelt mit „Heimat Österreich“-Premiere „Bergleben rund um die Zugspitze“

Außerdem: „treffpunkt medizin“-Doppel mit Neuproduktion „Virenkiller aus der Hausapotheke“ und „Auf eine Melange mit Musalek“ über Seelenvorstellungen

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information taucht am Mittwoch, dem 3. November 2021, ab 20.15 Uhr in die Bergwelt Tirols ein – von der Zugspitze über das Defereggental bis zum Sarental in Südtirol. Das anschließende ORF-III-Gesundheitsdoppel befasst sich zuerst in einer Neuproduktion mit „Virenkiller aus der Hausapotheke“ und danach mit unserem Immunsystem. Der Abend schließt mit einer neuen Ausgabe „Auf eine Melange mit Musalek – Alle(r)seelen – was und wie ist die Seele?“.

Im Hauptabend präsentiert ORF III die „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Bergleben rund um die Zugspitze“ (20.15 Uhr) von Martin Vogg: Malerisch auf knapp tausend Metern am Fuß der imposanten Zugspitze liegt der kleine Tiroler Bergort Ehrwald. Hinter ihm erhebt sich das felsige Zugspitz-Massiv auf dreitausend Metern. Mit dem Bau der Zugspitzbahn begann vor gut hundert Jahren die touristische Erschließung dieser Gemeinde, die heute zu den wichtigsten Erholungsgebieten der Region zählt. Noch immer genießen die hier ansässigen Bergbauern und Waldarbeiter den Respekt der Gemeinde – wissen doch alle um den Wert ihrer Arbeit für die Pflege der Kulturlandschaft. Die traditionellen Bergfeuer zum Jahreszeitenwechsel zählen zum immateriellen Weltkulturerbe. Anschließend geht es in „Landleben“ mit der neuen Doku „Mit der Kraft der Berge – Das Defereggental“ (21.05 Uhr) weiter: Im Osttiroler Defereggental fühlt sich jeder sofort zu Hause. Die Zeit scheint hier stehen geblieben zu sein, seit Generationen behält die Natur die Oberhand. Gestalter Florian Prögler hat das typische Leben eingefangen, besucht Almen, Gasthäuser und traditionelle Handwerker. Danach folgt „Landleben: Südtirol – Leben unter den Felsen“ (21.55 Uhr).

„Virenkiller aus der Hausapotheke“ präsentiert „treffpunkt medizin“ um 22.30 Uhr in einer Neuproduktion von Christian Kugler: Der Film zeigt eine ganze Reihe von bewährten und gut erforschten Mitteln gegen Viren, die in keiner Hausapotheke fehlen sollten. Außerdem kommen Forscherinnen und Forscher wie Patientinnen und Patienten zu Wort, die mit neuen Substanzen zum Gurgeln, Spülen und Inhalieren Virenerkrankungen erfolgreich bekämpfen konnten. „Wie funktioniert unser Immunsystem?“ erklärt „treffpunkt medizin“ um 23.20 Uhr in „Wächter unseres Körpers“. Zum Abschluss des Abends geht es in einer neuen Ausgabe von „Auf eine Melange mit Musalek“ um die Frage:

„Alle(r)seelen – was und wie ist die Seele?“ (0.05 Uhr): Welche Seelenvorstellungen wurden bisher entwickelt? In welcher Art und Weise bestimmen sie unser Leben?

