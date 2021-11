Nach Kongresspause: Mediziner*innen diskutieren in Salzburg über innovative Ansätze in der Kinderneurologie

46. Jahrestagung der Gesellschaft für Neuropädiatrie von 5. bis 7. November 2021

Salzburg (OTS) - Über 1.300 Kinderneurologen sind MitgliederInnen in der Gesellschaft für Neuropädiatrie (GNP), etwa 90% aller KinderneurologInnen von Deutschland, Österreich und Schweiz sind damit in dieser Gesellschaft vertreten. Nach einer pandemiebedingtem Kongresspause im Jahre 2020 kommen dieses Jahr mehr als 600 von Ihnen in Salzburg zusammen, um über Neues und Innovatives rund um die Kinderneurologie zu diskutieren und sich weiterzubilden. Bei der erstmalig hybrid geplanten Veranstaltung kann sich außerdem eine unbegrenzte Zahl weiterer Teilnehmer aus aller Welt virtuell zuschalten, u.a. aus den Partnergesellschaften European Neuropediatric Society (EPNS), der Arbeitsgruppe Neuropädiatrie der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) und der Schweizer Gesellschaft für Neuropädiatrie (SGNP).

Der Kongress wird nach einem Fortbildungsvormittag am Freitag, 5. November 2021, u.a. mit einem Festvortrag „Künstliche Intelligenz und deren Unterstützung im klinischen Alltag und in der Forschung“ von Frau Dr. Katja Böhler eröffnet. Sie ist die wissenschaftliche Leiterin des Zentrums für Virtual Reality und Visualisierung Forschungs-GmbH (VRVis) in Wien.

Im Hauptprogramm laden neben dem zentralen Thema „Neuropädiatrie und Schnittstellen im Alltag“ als Hauptthemen „Epilepsie“, „Neurometabolik“, „Neonatale Neurologie“, „Sozialpädiatrie und „Neue Therapieoptionen“ zu einem intensiven wissenschaftlichen Austausch ein. In den geplanten Vorträgen, Diskussionen und Symposien werden bis Sonntag, 7. November, auch zahlreiche weitere Themen wie „Sudden Unexpected Death of Epilepsy Patien (SUDEP)“ (übersetzt: plötzlicher unerwarteter Tod eines Epilepsie-Patienten), Perspektiven in der Therapie der Cerebralparese, Cannabinoide in der Neuropädiatrie, die speziellen neuen Behandlungsmethode bei neuromuskulären Erkrankungen, Ethik in der Neuropädiatrie, Kopfschmerzen und Schlaganfall im Kindesalter aufgegriffen.

