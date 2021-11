ORF im Oktober 2021: 35,1 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im Oktober 2021 erreichte die ORF-Sendergruppe mit u. a. den zahlreichen Sendungen zur Regierungskrise, der umfassenden Berichterstattung zum Nationalfeiertag mit neuerlichem Topwert für „9 Plätze – 9 Schätze“, „Dancing Stars“, dem Abschluss der aktuellen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel und erfolgreichen „Landkrimi“-Ausgaben sowie den weiterhin gut genutzten Info- und Reportage-Sendungen u. a. zum Coronavirus einen Marktanteil von 35,1 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,869 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 51,3 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum Oktober 2021

ORF 1: 1,852 Millionen Seher/innen (8,4 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,198 Millionen Seher/innen (23,5 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 31,9 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 42,1 Prozent MA.

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (9. Oktober)

1,982 Millionen Zuschauer/innen, 68 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (10. Oktober)

1,504 Millionen Zuschauer/innen, 57 Prozent Marktanteil

„Runder Tisch“ (7. Oktober)

1,107 Millionen Zuschauer/innen, 42 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (6. Oktober)

1,052 Millionen Zuschauer/innen, 40 Prozent Marktanteil

„9 Plätze – 9 Schätze“ (26. Oktober)

1,044 Millionen Zuschauer/innen, 35 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial zu Regierungskrise“ um 21.05 Uhr (7. Oktober)

1,006 Millionen Zuschauer/innen, 34 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (7. Oktober)

1,001 Millionen Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial – Rücktritt Bundeskanzler Kurz“ um 20.20 Uhr (9. Oktober)

925.000 Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ (27. Oktober)

882.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 Spezial mit Bundeskanzler Schallenberg“ (13. Oktober) 858.000 Zuschauer/innen, 36 Prozent Marktanteil

-- Regierungskrise: 5,5 Millionen informierten sich im ORF: Vom 6. bis 13. Oktober stand die aktuelle TV-Berichterstattung des ORF im Zeichen der Regierungskrise und insgesamt 5,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis), das sind 73 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, hielten sich mit den zahlreichen (Sonder-)Sendungen in ORF 2, ORF 1 und ORF III auf dem Laufenden.

Die „ZIB 2“ mit Studiogast Sebastian Kurz erreichte am 6. Oktober bis zu 1,144 Millionen und im Schnitt 1,052 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und mit 40 Prozent MA den zweitbesten Wert 2021, mit 35 Prozent MA bei E–49 den besten Wert seit Mai 2019 und mit 39 Prozent MA bei E–29 den Bestwert seit 2017. Die „ZIB Spezial“ am 7. Oktober um 21.05 Uhr verfolgten bis zu 1,152 Mio. RW bei 34 Prozent MA; der „Runde Tisch“ hatte bis zu 1,203 Mio. und im Schnitt 1,107 Mio. RW bei 42 Prozent MA – das bedeutet Topwert seit 2019 (damals auch zur Regierungskrise) und Top 3 seit 2006 (damals zu Natascha Kampusch). Die erste Ansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Rahmen einer „ZIB Spezial“ um 17.50 Uhr sahen am 8. Oktober im Schnitt 678.000 (bis zu 825.000) bei 45 Prozent MA.

Am 9. Oktober erzielte die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr mit 1,982 Mio. den Bestwert seit März 2021 und mit 68 Prozent MA den Top-Wert seit 2007. Die anschließende „ZIB Spezial“ um 20.20 Uhr sahen 925.000 (bis 997.000) bei 30 Prozent MA. Am 10. Oktober erreichte die „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ um 11.05 Uhr 294.000 bei 31 Prozent MA, das anschließende „Hohe Haus“ mit 327.000 bei 31 Prozent MA die zweitbeste Reichweite seit dem Jahr 2000 bzw. den besten MA seit 2004. Die zweite Ansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Rahmen einer „ZIB Spezial“ um 18.25 Uhr sahen im Schnitt 720.000 (bis zu 846.000) bei 35 Prozent MA. „IM ZENTRUM“ erreichte mit 737.000 bei 32 Prozent MA den Topwert seit Jänner 2021. Die „ZIB Spezial“ mit der Angelobung des neuen Bundeskanzlers und des neuen Außenministers um 12.55 Uhr sahen am 11. Oktober im Schnitt 356.000 bei 46 Prozent MA. Eine „ZIB Spezial“ mit der „Regierungserklärung im Nationalrat“ verzeichnete am 12. Oktober ab 9.30 Uhr bis zu 333.000 bei durchschnittlich 29 Prozent MA.

Das im Rahmen einer „ZIB 2 Spezial“ am 13. Oktober ausgestrahlte Interview von Armin Wolf mit dem neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg sahen bis zu 957.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, im Schnitt waren 858.000 bei 36 Prozent MA um 22.00 Uhr via ORF 2 dabei. Groß auch das Interesse beim jungen Publikum mit 26 Prozent MA bei E–49 und 24 Prozent MA bei E–29 Jahren.

-- Insgesamt 3,217 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 43 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung, sahen das ORF-TV-Programm zum Nationalfeiertag: 579.000 Seherinnen und Seher (weitester Seherkreis) erreichte die Übertragung vom Heldenplatz, durchschnittlich waren es 164.000 bei 24 Prozent Marktanteil. Die Rede des Bundespräsidenten nach der „Zeit im Bild“ sahen in ORF 1 und ORF 2 insgesamt durchschnittlich 1,181 Millionen bei 41 Prozent Marktanteil. Mit 1,044 Millionen bei 35 Prozent Marktanteil (22 bzw. 19 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 2 erreichte „9 Plätze – 9 Schätze“ die zweitbeste Reichweite und den besten Marktanteil bei 12+ und 12–49 bzw. den zweitbesten Marktanteil bei 12–29 seit Sendungsstart 2014. Bei „So schön ist Österreich“, der Vorstellung aller 27 aktuellen „9 Plätze – 9 Schätze“-Kandidaten am 28. Oktober im zweiten Hauptabend von ORF 2 waren im Schnitt 507.000 dabei.

-- Die Premiere der neuen Sendereihe „Österreich vom Feinsten“ mit Hans Knauß wollten sich am 13. Oktober bis zu 698.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt waren 644.000 um 20.15 Uhr in ORF 2 bei der filmischen Entdeckungsreise durch die Weststeiermark mit dabei – der Marktanteil lag bei 22 Prozent. Das anschließende TV-Porträt „Hans Knauß – Was zählt ist Menschlichkeit“ verfolgten 558.000 Zuseher/innen bei 19 Prozent MA.

-- Die 25. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel ging am 27. Oktober mit einem erfolgreichen Finale mit bis zu 933.000 Zuseherinnen und Zusehern zu Ende. Durchschnittlich waren bei der traditionellen Bilanzepisode (Folge 10) 882.000 bei 31 Prozent MA dabei – das ist der beste Marktanteil einer Bilanzsendung seit 2018.

-- „Jetzt die Psyche stärken“ lautete das Motto der 29. ORF-„Bewusst gesund“-Initiative vom 25. September bis 2. Oktober Insgesamt erreichten allein die zahlreichen TV-Sendungen des Schwerpunkts 3,4 Millionen Zuseherinnen und Zuseher, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 45 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren.

-- Stark präsentierten sich auch die ORF-2-TV-Magazine: Mit 778.000 Seherinnen und Sehern (26 Prozent MA) lag die „Thema“-Ausgabe vom 11. Oktober unter den Top 15 reichweitenstärksten Ausgaben seit 2010, die „WELTjournal“-Reportage „Ghana – Der Altkleider-Wahnsinn“ erreichte am 13. Oktober 361.000 und liegt mit 25 Prozent MA unter den Top 5 marktanteilstärksten Sendungen seit 2016.

-- Topwerte für „Landkrimis“ und „Die Toten vom Bodensee“: Am 2. Oktober sahen in ORF 1 durchschnittlich 685.000 bei 26 Prozent Marktanteil (23 bzw. 18 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) den Landkrimi „Steirertod“, „Steirerrausch“ ließen sich am 23. Oktober in ORF 1 im Schnitt 733.000 bei 26 Prozent Marktanteil (20 bzw. 17 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) nicht entgehen und „Die Toten vom Bodensee“-Folge „Seelenkreis“ erreichte am 20. Oktober in ORF 2 bis zu 620.000 bei im Schnitt 583.000 und 20 Prozent Marktanteil.

-- Die erste Opernpremiere der neuen Staatsopernsaison – Rossinis „Il Barbiere di Siviglia“ – ließen sich am 9. Oktober ab 21.15 Uhr in ORF 2 bis zu 293.000 Klassikfans nicht entgehen.

-- Die „dokFilm“-Premiere des ORF/BR-Zweiteilers „Meine Stadt/Deine Stadt“ mit Alfred Dorfer in München (10. Oktober) und Luise Kinseher in Wien (17. Oktober) in ORF 2 erreichte im Schnitt 212.000 Zuseherinnen und Zusehern bei jeweils 17 Prozent MA.

-- Die Jubiläumsshow „Klein gegen Groß“ sahen am 16. Oktober in ORF 1 im Schnitt 472.000 bei 19 bzw. 20 Prozent MA. Mit 32 Prozent MA verzeichnete die Sendung den bisher besten Wert in der Zielgruppe 12–29.

-- Den Ski-Weltcup-Start in Sölden ließen sich am 23. und 24. Oktober live in ORF 1 durchschnittlich bis zu 645.000 Skifans nicht entgehen; den Fußball-Topwert erreichte das WM-Qualifikationsspiel Dänemark – Österreich am 12. Oktober mit in der 2. Halbzeit 736.000 bei 26 Prozent Marktanteil.

-- Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Oktober 2021 wieder intensiv genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 11,1 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 63,9 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 286 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen). Großes Interesse bestand insbesondere an den Infosendungen rund um die Regierungskrise: So verzeichnete etwa die ZIB 2 vom 6. Oktober (Sebastian Kurz im Interview) live und on Demand eine Durchschnittsreichweite von 99.000 und ist damit eine der am stärksten abgerufenen Infosendungen seit Einführung der Online-Bewegtbildmessung.

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 25. Oktober 2021 vorläufig gewichtet, ORF

