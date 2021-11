SPÖ trauert um Bundesrat Wolfgang Beer: „Engagierter Sozialdemokrat und unermüdlicher Mitstreiter“

Landesverteidigungssprecher der SPÖ im Bundesrat ist am Wochenende überraschend im 63. Lebensjahr verstorben

Wien (OTS/SK) - Die Sozialdemokratie trauert um Bundesrat Wolfgang Beer, der im 63. Lebensjahr verstorben ist. „Mit Wolfgang Beer verlieren wir einen engagierten Sozialdemokraten und unermüdlichen Mitstreiter für soziale Gerechtigkeit. Der Verlust von Wolfgang Beer, der eine tragende Säule der SPÖ im Bundesrat war, lässt uns erschüttert und tieftraurig zurück. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei seiner Familie“, so SPÖ-Bundespartei- und -Klubvorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner und Fraktionsvorsitzende im Bundesrat Korinna Schumann. ****

„Als Landesverteidigungssprecher und Mitglied des SPÖ-Bundesratsfraktion war Wolfgang Beer ein hochgeschätzter Genosse und Parlamentarier. Mit ihm verliert die Sozialdemokratie einen entschlossenen Kämpfer im Bereich der Sicherheitspolitik“, betont Rendi-Wagner.

„Wolfgang Beer war unser dienstältester Bundesrat, am Wochenende hat er uns überraschend für immer verlassen. Wir werden ihn immer in dankbarer Erinnerung behalten und unseren Einsatz für die Menschen in seinem Sinne weiterführen“, so Fraktionsvorsitzende Schumann. „Besonders sein Wirken für die Wiener*innen, seinen Bezirk Favoriten und die sozialdemokratische Idee haben ihn immer besonders ausgezeichnet. Für uns bedeutet sein Tod den Verlust eines engen Mitstreiters, wertvollen Menschen und lieben Freundes.“

Bundesrat Wolfgang Beer wurde am 2. April 1959 geboren und gehörte neben zahlreichen Funktionen in seinem Heimatbezirk Favoriten, wo er unter anderem eine Sektion leitete und jahrelang auch als Bezirksrat tätig war, der Länderkammer des Parlaments seit 2007 ununterbrochen an. Er war dort Sprecher der SPÖ für Landesverteidigung, Datenschutz, Immunität und Unvereinbarkeit sowie Vorsitzender des Landesverteidigungsausschusses. Wolfgang Beer war außerdem Mitglied im Ausschuss für innere Angelegenheiten, dem Ausschuss für Innovation, Technologie und Zukunft, in dem er auch als stellvertretender Vorsitzender tätig war und dem Ausschuss für Verfassung und Föderalismus sowie dem Verkehrsausschuss, dem Gesundheitsausschuss und dem Wirtschaftsausschuss. Bis vor kurzem wirkte er außerdem als zweiter Schriftführer des Bundesrates.

„Wolfgang Beer wird uns fehlen. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Ehefrau und seiner Familie. Wir sind mit unseren Gedanken bei ihnen“, so Rendi-Wagner und Schumann. (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at