Führungswechsel bei 3M

Carmen Greider leitet 3M in Österreich (FOTO)

Wien (ots) - Carmen Greider wird zum 1. November 2021 Geschäftsführerin von 3M in Österreich. Sie folgt damit auf Dr. Andrea Köppl, die sich in den Ruhestand verabschiedet.

Carmen Greider verfügt über langjährige 3M Führungs- und Geschäftserfahrung mit wachsender Verantwortung. Nach unterschiedlichen Marketing- und Vertriebsfunktionen war sie zuletzt Leiterin des Vertriebsinnendienstes des 3M Geschäftsbereichs „Transportation & Energy“ in der Region Central Europe sowie für die strategische Planung und Ausrichtung desselben in EMEA (Europe, Middle East, Africa) zuständig. Ihre neue Rolle wird sie zusätzlich zu ihrer bisherigen Funktion übernehmen. „3M Österreich weiter voranzubringen, ist eine neue, spannende Herausforderung für mich. Vor dem Hintergrund der durch die Pandemie veränderten Arbeitswelt ist es mir ein besonderes Anliegen stets ein offenes Ohr für die Anliegen der 3M Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Gleichzeitig möchte ich die Marke 3M unter den veränderten Rahmenbedingungen für unsere Kunden und Stakeholder wieder erlebbar machen“, sagt Greider, die seit 2007 für die 3M Österreich GmbH tätig ist.

3M Österreich GmbH mit Standorten in Wien und Villach

Die 3M Österreich GmbH wurde 1961 gegründet. An den Standorten Wien und Villach erwirtschaften 356 Mitarbeiter einen Jahresumsatz von rund 121 Millionen Euro. Der Hauptsitz der 3M Österreich GmbH befindet sich im Office-Park Euro Plaza in Wien. Die Fertigungsstätte der Tochtergesellschaft 3M Precision Grinding GmbH ist in Villach angesiedelt. 2018 wurden die 3M Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Benelux (Belgien, Niederlande, Luxembourg und Liechtenstein) zur 3M Central Europe Region zusammengefasst. Mit 7.857 Mitarbeitern erwirtschaftet 3M einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. US-Dollar in dieser Region.

Vielfältiges Produktportfolio

Die 3M Österreich GmbH bietet Produkte für Verkehrssicherheit und Transportwesen, Werbung und Kommunikation, Medizin und Gesundheitsmanagement, Elektro und Telekommunikation, Arbeits- und Personenschutz sowie für die Industrie und das Gewerbe. Mit bekannten Marken wie Post-it, Scotch oder Scotch-Brite ist 3M auch im Consumer Markt stark vertreten. Die Tochtergesellschaft 3M Precision Grinding GmbH mit Sitz in Villach zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Präzisionsschleifmitteln. An dem Produktions- und Forschungsstandort sind rund 230 Mitarbeiter beschäftigt. Zu den wichtigsten Kunden zählen die Automobil- und Luftfahrt-Industrie sowie Hersteller von Werkzeugmaschinen, Werkzeug, Glas und Stahl.

Über 3M

Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit 95.000 Mitarbeitern in über 190 Ländern vertreten und erzielte 2020 einen Umsatz von 32 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt sind.

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Bauch,

Tel.: +49 2131 14-2457

E-Mail: cbauch @ 3M.com



3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Str. 1

41453 Neuss

+49 2131 14-0



Deutschland

www.3M.de

www.3M.de/presse

twitter.com/3MDeutschland

www.facebook.com/3MDeutschland



Österreich

www.3M.com/at

www.3maustria.at/3M/de_AT/pressroom-alp/

twitter.com/3MAustria

www.facebook.com/3MAustria



Schweiz

www.3M.com/ch

www.3mschweiz.ch/3M/de_CH/pressroom-alp/

twitter.com/3MSchweiz

www.facebook.com/3MSchweiz