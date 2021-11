Aviso: Pressekonferenz zum Projekt #visible mit Bundesminister Dr. Wolfgang Mückstein

Wien (OTS) - Am Freitag, 05.11.2021, findet um 09.00 Uhr im Saal des Wiener Presseclubs Concordia ein Mediengespräch mit Bundesminister Dr. Wolfgang Mückstein, Mag. Birgit Blochberger (Projektleiterin #visible), Ariane Hötzer, BSc (Vertreterin der Zielgruppe) und Mag. Vera Baubin (Beraterin #visible) statt.

Gegenstand dieser Pressekonferenz ist das Projekt #visible, dessen Ziel es ist, das Thema „Kinder psychisch erkrankter Eltern“ sichtbar zu machen und betroffenen Kindern und Jugendlichen ein breites Spektrum an Unterstützungsleistungen zu bieten. Statistisch gesehen wächst jedes sechste Kind in Österreich mit einem psychisch erkrankten Elternteil auf. Das betrifft österreichweit insgesamt rund 275.000 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre, die selbst zur Risikogruppe für psychische Erkrankungen zählen.

