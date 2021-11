Erste Nicht-Melanom-Hautkrebspatienten in Österreich mit Rhenium-SCT® behandelt

Garching, Deutschland (ots/PRNewswire) - OncoBeta® GmbH, ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf innovative epidermale Radioisotop-Therapien für Nicht-Melanom-Hautkrebs (NMSCs) spezialisiert hat, freut sich, die Einführung seiner nicht-invasiven Hautkrebstherapie Rhenium-SCT® (Skin Cancer Therapy) in Österreich bekannt zu geben. Österreich stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des wachsenden globalen Vertriebsnetzes von OncoBeta dar.

Die weltweite Inzidenz von Nicht-Melanom-Hautkrebs (NMSC) nimmt weiter zu, wobei jedes Jahr weltweit mehr als 7 Millionen NMSC-Fälle gemeldet werden.[1] Österreich liegt bei der Inzidenz von Nicht-Melanom-Hautkrebs weltweit auf Platz 15.[2]

Die Rhenium-SCT® ist ein schmerzfreies*, nicht-invasives Verfahren, das selbst in Fällen, die sonst als schwierig zu behandeln gelten, unvergleichliche ästhetische Ergebnisse liefert.[3,4,7] Rhenium-SCT® ist eine epidermale Radioisotop-Therapie, die sich ideal für die gezielte Behandlung von oberflächlichen Hauttumoren eignet. Sie nutzt die lokalisierte und direkte zellabtötende Wirkung der Betastrahlung, um das Absterben von Krebszellen und lokale Reaktionen des Immunsystems auszulösen, damit der Körper sich selbst reparieren kann.[3,5-7]

Am 21. Oktober haben Professor Siroos Mirzaei und sein klinisches Team vom Klinikum Ottakring die erste Rhenium-SCT®-Therapie in Wien durchgeführt.

Der Leiter der Abteilung für Nuklearmedizin, Professor Mirzaei, sagt: "Ich bin seit über 20 Jahren auf dem Gebiet der Nuklearmedizin tätig. Die nicht-invasive lokale Behandlung von Nicht-Melanom-Hautkrebs mit Rhenium-188 ist eine großartige alternative Behandlungsmöglichkeit, die wir nun erstmals in Österreich anbieten können. Diese Behandlung verbessert nachweislich die Ergebnisse der Patienten und ihre Lebensqualität. Die Behandlung wird in enger Zusammenarbeit mit unserer Abteilung für Dermatologie durchgeführt."

Shannon D. Brown III, CEO von OncoBeta®, sagt: "Nachdem bereits Tausende von Patienten auf der ganzen Welt mit Rhenium-SCT® behandelt wurden, freuen wir uns, unsere bahnbrechende Behandlung nun auch Patienten in Österreich anbieten zu können, als Teil unseres Engagements, die Lebensqualität und die Behandlungsmöglichkeiten für Hautkrebskranke weltweit zu verbessern."

Rhenium-SCT® wird den Patienten in Österreich von OncoBetas Vertriebspartner DSD Pharma zur Verfügung gestellt.

Rhenium-SCT® von OncoBeta ist derzeit in Australien, Südafrika, Italien, Deutschland, der Schweiz und nun auch in Österreich als Teil der geplanten weltweiten Markteinführung erhältlich.

*Keine Schmerzen angezeigt[3,4]



